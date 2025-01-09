Meta дозволить користувачам звинувачувати ЛГБТК-людей у психічних розладах

Зміни в правилах щодо мови ненависті стали частиною ширших змін у політиці модерації Meta. Компанія дозволить своїм мільярдам користувачів соцмереж звинувачувати людей у психічних розладах через їхню сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність, серед інших змін у політиці модерації. Про це NBC News, передає УНН.

Нові правила компанії забороняють образи щодо інтелекту або психічних розладів на Facebook, Instagram і Threads, як це було в попередніх версіях. Однак останні зміни включають доповнення, яке дозволяє звинувачувати ЛГБТК-людей у психічних розладах через їхню орієнтацію або гендерну ідентичність.

"Ми дозволяємо звинувачення у психічних розладах або ненормальності, коли вони базуються на гендері чи сексуальній орієнтації, з огляду на політичну та релігійну дискусії про трансгендерність і гомосексуальність, а також поширене використання таких слів, як "дивний"," — йдеться в оновлених правилах компанії.

Нове правило щодо мови ненависті є частиною ширших змін у політиці модерації Meta, пов'язаних з контролем онлайн-мереж на її платформах.

У вівторок генеральний директор Марк Цукерберг оголосив, що компанія замінить свою програму перевірки фактів, яка раніше працювала з надійними партнерами, на нову систему, де перевірка буде здійснюватися самими користувачами, схожу на Community Notes в X. У цій системі користувачі можуть подавати пропозиції щодо "приміток" до контенту інших, а потім голосувати, чи мають ці примітки бути опубліковані. Цукерберг пояснив, що зміни пов’язані з "недавніми виборами" і "культурними змінами", що акцентують увагу на важливості свободи висловлювань.

У нових правилах щодо мови ненависті є багато змін, зокрема скасування заборони на образи зовнішності людей через расу, етнічну приналежність, національне походження, інвалідність, релігію, касту, сексуальну орієнтацію, стать, гендерну ідентичність чи серйозні захворювання. Також Meta скасувала політику, яка забороняла вирази ненависті щодо людей або груп за їхніми захищеними категоріями, а також дозволила використовувати слово "воно" щодо трансгендерних або небінарних осіб.

GLAAD, організація, що захищає інтереси ЛГБТК-спільноти в медіа, різко засудила зміни.

"Без цих необхідних політик щодо мови ненависті та інших, Meta дає зелене світло для насильства, отруйних висловлювань та знецінення ЛГБТК-людей, жінок, іммігрантів та інших маргіналізованих груп," — заявила президент і CEO GLAAD Сара Кейт Елліс.

Вона додала, що цими змінами Meta продовжує нормалізувати анти-ЛГБТК ненависть заради прибутку, ставлячи під загрозу своїх користувачів і справжню свободу висловлювань. Політики перевірки фактів та боротьби з мовою ненависті захищають свободу слова.

Представник Meta не відповів на запит щодо коментарів.

Технічні компанії, такі як Meta, Amazon, Apple та OpenAI, почали більше підтримувати майбутнього президента Дональда Трампа. Meta, зокрема, пожертвувала 1 мільйон доларів на фонд Трампа для його другого інавгураційного заходу.

Нагадаємо

Ще у листопаді 2024 Дональд Трамп заявляв про широкомасштабну кампанію проти людей з ЛГБТК+ спільноти.

Під час своєї передвиборчої кампанії він пообіцяв ввести обмеження для трансгендерних осіб, зокрема підписати виконавчий указ, який скорочував би фінансування шкіл, що, за його словами, займалися "гендерним вихованням". Трамп також заявляв, що "не допустить участі чоловіків у жіночому спорті" та припинить федеральне фінансування Medicare і Medicaid для лікарень, які надають послуги зміни статі неповнолітнім.

Крім того, під час своєї першої каденції Трамп вводив заборону на вступ трансгендерних осіб до збройних сил США, хоча ті, хто вже служив на той час, не підлягали звільненню. Цей указ пізніше скасував Джо Байден. А у листопаді 2024 знову почалися розмови про те, що Трамп планує відновити цю заборону.