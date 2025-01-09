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Актуальное
Meta позволит пользователям обвинять ЛГБТК-людей в психических расстройствах

Meta позволит пользователям обвинять ЛГБТК-людей в психических расстройствах

Киев  •  УНН

 • 5894 просмотра

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Meta обновила правила модерации контента, разрешив обвинения в психических расстройствах на основе гендерной идентичности. Компания также меняет систему проверки фактов и отменяет некоторые ограничения по языку ненависти.

Изменения в правилах относительно языка ненависти стали частью более широких изменений в политике модерации Meta. Компания позволит своим миллиардам пользователей соцсетей обвинять людей в психических расстройствах из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, среди других изменений в политике модерации. Об этом NBC News, передает УНН

Новые правила компании запрещают оскорбления в отношении интеллекта или психических расстройств на Facebook, Instagram и Threads, как это было в предыдущих версиях. Однако последние изменения включают дополнение, которое позволяет обвинять ЛГБТК-людей в психических расстройствах из-за их ориентации или гендерной идентичности.

"Мы разрешаем обвинения в психических расстройствах или ненормальности, когда они базируются на гендере или сексуальной ориентации, учитывая политическую и религиозную дискуссии о трансгендерности и гомосексуальности, а также распространенное использование таких слов, как "странный", - говорится в обновленных правилах компании.

Новое правило относительно языка ненависти является частью более широких изменений в политике модерации Meta, связанных с контролем онлайн-сетей на ее платформах.

Во вторник генеральный директор Марк Цукерберг объявил, что компания заменит свою программу проверки фактов, которая ранее работала с надежными партнерами, на новую систему, где проверка будет осуществляться самими пользователями, похожую на Community Notes в X. В этой системе пользователи могут подавать предложения по "примечаниям" к контенту других, а затем голосовать, должны ли эти примечания быть опубликованы. Цукерберг объяснил, что изменения связаны с "недавними выборами" и "культурными изменениями", акцентирующими внимание на важности свободы высказываний.

В новых правилах относительно языка ненависти есть много изменений, в частности отмена запрета на оскорбления внешности людей из-за расы, этнической принадлежности, национального происхождения, инвалидности, религии, касты, сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности или серьезных заболеваний. Также Meta отменила политику, которая запрещала выражения ненависти в отношении людей или групп по их защищенным категориям, а также позволила использовать слово "оно" в отношении трансгендерных или небинарных лиц.

GLAAD, организация, защищающая интересы ЛГБТК-сообщества в медиа, резко осудила изменения.

"Без этих необходимых политик в отношении языка ненависти и других, Meta дает зеленый свет для насилия, ядовитых высказываний и обесценивания ЛГБТК-людей, женщин, иммигрантов и других маргинализированных групп", - заявила президент и CEO GLAAD Сара Кейт Эллис.

Она добавила, что этими изменениями Meta продолжает нормализовать анти-ЛГБТК ненависть ради прибыли, ставя под угрозу своих пользователей и настоящую свободу высказываний. Политики проверки фактов и борьбы с языком ненависти защищают свободу слова.

Представитель Meta не ответил на запрос о комментариях.

Технические компании, такие как Meta, Amazon, Apple и OpenAI, начали больше поддерживать будущего президента Дональда Трампа. Meta, в частности, пожертвовала 1 миллион долларов в фонд Трампа для его второго инаугурационного мероприятия.

Напомним

Еще в ноябре 2024 года Дональд Трамп заявлял о широкомасштабной кампании против людей из ЛГБТК+ сообщества.

Во время своей предвыборной кампании он пообещал ввести ограничения для трансгендерных лиц, в частности подписать исполнительный указ, который сокращал бы финансирование школ, которые, по его словам, занимались "гендерным воспитанием". Трамп также заявлял, что "не допустит участия мужчин в женском спорте" и прекратит федеральное финансирование Medicare и Medicaid для больниц, которые предоставляют услуги смены пола несовершеннолетним.

Кроме того, во время своей первой каденции Трамп вводил запрет на вступление трансгендерных лиц в вооруженные силы США, хотя те, кто уже служил в то время, не подлежали увольнению. Этот указ позже отменил Джо Байден. А в ноябре 2024 года снова начались разговоры о том, что Трамп планирует восстановить этот запрет.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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