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Meta змінює підхід до політичного контенту в Threads та Instagram

Meta змінює підхід до політичного контенту в Threads та Instagram

Київ • УНН

 • 53073 перегляди

Meta планує збільшити кількість політичного контенту в Threads та Instagram, починаючи зі США. Це рішення викликало суперечки через потенційні ризики дезінформації та мови ненависті.

Користувачам соціальних платформ Threads та Instagram невдовзі почнуть показувати більше політичного контенту. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Материнська компанія Meta заявила, що цей крок є частиною нової стратегії, спрямованої на підтримку свободи самовираження. Зміни спочатку будуть впроваджені в США, а згодом стануть доступними у всьому світі. 

Цей поворот вектору розробки платформ контрастує із попередньою позицією їх керівника Адама Моссері, який раніше виступав проти акценту на політичному контенті. За його словами, рішення обумовлене запитом користувачів на більшу кількість таких матеріалів. 

Однак цей крок вже викликав суперечки. Критики вказують на потенційні ризики, зокрема зростання кількості дезінформації та мови ненависті. Науковці також застерігають про можливу шкоду для маргіналізованих спільнот, які можуть зіткнутися з посиленням негативного впливу через слабшу модерацію. 

Попри це, Meta вважає, що нова політика сприятиме зміцненню основних цінностей компанії – креативності та свободи висловлювання. Керівництво сподівається, що така стратегія допоможе платформам залишатися актуальними для аудиторії, попри виклики, які вона створює. 

Цукерберг хоче повернути свободу слова у Facebook та Instagram: що зміниться07.01.25, 23:45 • 40668 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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