Meta меняет подход к политическому контенту в Threads и Instagram
Киев • УНН
Meta планирует увеличить количество политического контента в Threads и Instagram, начиная с США. Это решение вызвало споры из-за потенциальных рисков дезинформации и языка ненависти.
Пользователям социальных платформ Threads и Instagram вскоре начнут показывать больше политического контента. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Материнская компания Meta заявила, что этот шаг является частью новой стратегии, направленной на поддержку свободы самовыражения. Изменения сначала будут внедрены в США, а впоследствии станут доступными во всем мире.
Этот поворот вектора разработки платформ контрастирует с предыдущей позицией их руководителя Адама Моссери, который ранее выступал против акцента на политическом контенте. По его словам, решение обусловлено запросом пользователей на большее количество таких материалов.
Однако этот шаг уже вызвал споры. Критики указывают на потенциальные риски, в частности рост количества дезинформации и языка ненависти. Ученые также предостерегают о возможном вреде для маргинализированных сообществ, которые могут столкнуться с усилением негативного влияния из-за слабой модерации.
Несмотря на это, Meta считает, что новая политика будет способствовать укреплению основных ценностей компании - креативности и свободы высказывания. Руководство надеется, что такая стратегия поможет платформам оставаться актуальными для аудитории, несмотря на вызовы, которые она создает.
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