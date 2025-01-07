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Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится

Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится

Киев  •  УНН

 • 2258 просмотра

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Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.

Гендиректор Meta Platforms опубликовал видеообращение с извинениями за цензуру на Facebook и заявил о планах расширить свободу слова на платформах компании при поддержке администрации Трампа. Об этом пишет УНН  со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Детали

Отмечается, что цензура в Facebook и Instagram, которую практиковала Meta, зашла слишком далеко, поэтому компания отказывается от услуг фактчекеров. Ограничения на обсуждение таких важных и чувствительных тем, как иммиграция, гендер и гендерная идентичность, отменят. 

Пришло время вернуться к нашим корням и свободному выражению мыслей на Facebook и в Instagram

- заявил Марк Цукерберг.

Цукерберг отметил, что фактчекеры, которые ранее участвовали в модерации контента, стали слишком политически предвзятыми, и это привело к тому, что чрезмерное количество невинных сообщений подвергалось цензуре. Отныне компания собирается отказаться от использования независимых фактчекеров, заменив их новой системой "заметки сообщества".

По его словам, Meta вернется к своим "истокам", сосредоточившись на уменьшении ошибок в системах модерации, упрощении политики и восстановлении свободы слова. Он пояснил, что новая система позволит пользователям самостоятельно добавлять примечания к спорным публикациям, которые расширяют контекст и разъясняют, где автор может ошибаться. Такие примечания можно будет оценивать.

Мы создали много сложных систем для модерирования контента, но проблема сложных систем заключается в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют только 1% сообщений, это миллионы людей, и мы достигли точки, когда слишком много ошибок и слишком много цензуры

- сказал Цукерберг.

Система "заметки сообщества" будет похожа на ту, что сейчас существует в X (бывшем Твиттере). Ее внедрят в Facebook, Instagram и Threads. Однако пока что пользователи смогут добавлять примечания только в США.

По словам Цукерберга, кроме того, Meta упростит политику в отношении контента, в частности, в вопросах иммиграции и гендера, что стало важной темой во многих странах, включая США. Цукерберг отметил, что для более эффективной борьбы с серьезными нарушениями будут изменены методы модерации контента. Теперь фильтры будут сосредотачиваться только на нарушениях высокого уровня, "соцсеть продолжит сохранять серьезное отношение к угрозе наркотиков, терроризма, эксплуатации детей".

Раньше у нас были фильтры, которые проверяли любое нарушение политики. Теперь мы сосредоточим эти фильтры на борьбе с незаконными и серьезными нарушениями

пояснил глава Meta.

По его словам, в случае нарушений меньшей серьезности социальные сети будут опираться на сообщения от пользователей, прежде чем принимать меры.

Еще одним важным изменением станет возвращение гражданского контента на платформу. Цукерберг заявил, что Meta хочет поддерживать темы, которые касаются управления, прав человека, гражданских прав и участия в демократическом процессе.

Кроме этого, команда, отвечающая за безопасность и модерацию контента, будет переведена из Калифорнии в Техас. Там, по словам Цукерберга, есть "меньше опасений относительно предвзятости команд".

Также Цукерберг пообещал сотрудничать с правительством США, чтобы дать отпор мировым правительствам, которые "преследуют американские компании и добиваются усиления цензуры".

В странах Латинской Америки действуют тайные суды, которые могут приказать компаниям тихо убрать свои материалы. В Китае цензура запрещает нашим приложениям работать в стране. Единственный способ противостоять этой глобальной тенденции - поддержка правительства США, и именно поэтому нам было так трудно в последние четыре года, когда даже правительство США выступало за цензуру

- отметил Марк Цукерберг.

Платформа признает, что сложные системы никогда не будут идеальными. Тем не менее, основной приоритет теперь - снижение уровня цензуры и возвращение к миссии социальной сети: дать людям голос и возможность свободно выражать свои мысли.

Напомним

Марк Цукерберг инициировал встречу с Дональдом Трампом в его клубе Мар-а-Лаго для налаживания отношений. Стороны обсудили будущее американских инноваций и возможное дальнейшее сотрудничество.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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