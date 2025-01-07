Цукерберг хоче повернути свободу слова у Facebook та Instagram: що зміниться

Гендиректор Meta Platforms опублікував відеозвернення з вибаченнями за цензуру на Facebook і заявив про плани розширити свободу слова на платформах компанії за підтримки адміністрації Трампа. Про це пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора Meta Марка Цукерберга.

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Зазначається, що цензура у Facebook та Instagram, яку практикувала Meta, зайшла занадто далеко, тому компанія відмовляється від послуг фактчекерів. Обмеження на обговорення таких важливих і чутливих тем, як імміграція, гендер і гендерна ідентичність, скасують.

Настав час повернутися до нашого коріння і вільного вираження думок на Facebook та в Instagram - заявив Марк Цукерберг.

Цукерберг зауважив, що фактчекери, які раніше брали участь у модерації контенту, стали занадто політично упередженими, і це призвело до того, що надмірна кількість невинних повідомлень піддавалася цензурі. Відтепер компанія збирається відмовитись від використання незалежних фактчекерів, замінивши їх новою системою "нотатки спільноти".

За його словами, Meta повернеться до своїх "витоків", зосередившись на зменшенні помилок у системах модерації, спрощенні політики та відновленні свободи слова. Він пояснив, що нова система дозволить користувачам самостійно додавати примітки до спірних публікацій, які розширюють контекст і роз'яснюють, де автор може помилятися. Такі примітки можна буде оцінювати.

Ми створили багато складних систем для модерування контенту, але проблема складних систем полягає в тому, що вони роблять помилки. Навіть якщо вони випадково цензурують лише 1% дописів, це мільйони людей, і ми досягли точки, коли забагато помилок і забагато цензури - сказав Цукерберг.

Система "нотатки спільноти" буде схожа на ту, що наразі існує в X (колишньому Твіттері). Її впровадять у Facebook, Instagram і Threads. Однак поки що користувачі зможуть додавати примітки тільки в США.

За словами Цукерберга, крім того, Meta спростить політику щодо контенту, зокрема, в питаннях імміграції та гендеру, що стало важливою темою в багатьох країнах, включаючи США. Цукерберг зазначив, що для більш ефективної боротьби з серйозними порушеннями будуть змінені методи модерації контенту. Тепер фільтри будуть зосереджуватися лише на порушеннях високого рівня, "соцмережа продовжить зберігати серйозне ставлення до загрози наркотиків, тероризму, експлуатації дітей".

Раніше в нас були фільтри, які перевіряли будь-яке порушення політики. Тепер ми зосередимо ці фільтри на боротьбі з незаконними і серйозними порушеннями пояснив глава Meta.

За його словами, у випадку порушень меншої серйозності соціальні мережі спиратимуться на повідомлення від користувачів, перш ніж вживати заходи.

Ще однією важливою зміною стане повернення громадянського контенту на платформу. Цукерберг заявив, що Meta хоче підтримувати теми, які стосуються управління, прав людини, громадянських прав та участі в демократичному процесі.

Окрім цього, команда, що відповідає за безпеку та модерацію контенту, буде переведена з Каліфорнії в Техас. Там за словами Цукерберга, є "менше побоювань щодо упередженості команд".

Також Цукерберг пообіцяв співпрацювати з урядом США, щоб дати відсіч світовим урядам, які "переслідують американські компанії і домагаються посилення цензури".

У країнах Латинської Америки діють таємні суди, які можуть наказати компаніям тихо прибрати свої матеріали. У Китаї цензура забороняє нашим застосункам працювати в країні. Єдиний спосіб протистояти цій глобальній тенденції - підтримка уряду США, і саме тому нам було так важко в останні чотири роки, коли навіть уряд США виступав за цензуру - зазначив Марк Цукерберг.

Платформа визнає, що складні системи ніколи не будуть ідеальними. Проте, основний пріоритет тепер - зниження рівня цензури і повернення до місії соціальної мережі: дати людям голос і можливість вільно висловлювати свої думки.

Нагадаємо

Марк Цукерберг ініціював зустріч з Дональдом Трампом у його клубі Мар-а-Лаго для налагодження стосунків. Сторони обговорили майбутнє американських інновацій та можливу подальшу співпрацю.