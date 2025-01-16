Маркеры авторского права: Цукерберг сравнивает использование Meta защищенных книг с YouTube

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг отстаивает использование собственной компанией набора данных, содержащего защищенные авторским правом электронные книги. Он проводит параллели с обращением YouTube с материалами, защищенными авторским правом.

Передает УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Детали

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, похоже, использовал борьбу YouTube за удаление пиратского контента, чтобы защитить использование собственной компанией набора данных, содержащего защищенные авторским правом электронные книги, как следует из недавно опубликованных фрагментов его показаний, которые он дал в конце прошлого года.

В недавно опубликованном заявлении Цукерберг проводит сравнение с YouTube, который также сталкивается с материалами, защищенными авторским правом. Он утверждает, что хотя YouTube иногда размещает пиратский контент, он пытается его удалить. Это должно показать, что Meta также ответственно относится к материалам, защищенным авторским правом.

"Например, я считаю, что YouTube может в конечном итоге размещать некоторые вещи, которые люди пиратят в течение определенного периода времени, но YouTube пытается уничтожить эти вещи", - сказал Цукерберг во время показаний.

Цукерберг, похоже, защищает использование Meta набора учебных данных электронных книг под названием LibGen для разработки семейства моделей ИИ, известных как Llama. Llama от Meta конкурирует с флагманскими моделями компаний с искусственным интеллектом, таких как OpenAI.

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LibGen, который называет себя "агрегатором ссылок", предоставляет доступ к защищенным авторским правом произведениям издателей, в частности Cengage Learning, Macmillan Learning, McGraw Hill и Pearson Education. На LibGen неоднократно подавали иск, приказывали ее закрыть и оштрафовали на десятки миллионов долларов за нарушение авторских прав.

Напомним,

Meta планирует увеличить количество политического контента в Threads и Instagram, начиная с США. Это решение вызвало споры из-за потенциальных рисков дезинформации и языка ненависти.

Meta обновила правила модерации контента, разрешив обвинения в психических расстройствах на основе гендерной идентичности. Компания также меняет систему проверки фактов и отменяет некоторые ограничения по языку ненависти.

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