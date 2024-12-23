YouTube в россии де-факто заблокирован - данные Google
Киев • УНН
Трафик YouTube в россии упал до 20% от нормального уровня из-за намеренных ограничений со стороны властей. Google показывает падение показателей с 40 до 8,5 пунктов.
Трафик видеохостинга YouTube в россии упал до 20% от нормального состояния. Это означает фактическую блокировку в рф видеохостинга, пишет телеграм-канал "ЗаТелеком" со ссылкой на данные Google, передает УНН.
Сервис мониторинга Google показывает сейчас 8,5 пунктов для российского трафика.
Как объясняется, до замедления этот показатель был равен 40 пунктам: то есть, по его словам, теперь можно говорить о настоящей блокировке YouTube.
"То есть, речь идет уже не о каком-то тротлинге, а настоящей блокировке", - говорится в сообщении.
Дополнение
Российские власти начали ограничивать YouTube летом. Сначала "Ростелеком" объяснил снижение скорости загрузки видео "техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google", затем власти признали, что замедление было преднамеренным. Последняя, самая серьезная волна замедления, началась на прошлой неделе и продолжается до сих пор.
Добавим
В начале июля YouTube закрыл аккаунты нескольких известных российских артистов, в частности полины гагариной, олега газманова, григория лепса, юлии чичериной, вячеслава манучарова и шамана из-за включения их в санкционный список ЕС.