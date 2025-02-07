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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Amazon инвестирует 100 млрд долларов в облачные технологии и искусственный интеллект

Amazon инвестирует 100 млрд долларов в облачные технологии и искусственный интеллект

Киев  •  УНН

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Amazon планирует масштабные инвестиции в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта на сумму более $100 млрд. Компания уже направила $26 млрд на расширение мощностей, а ее годовая прибыль выросла до $20 млрд.

Американская корпорация Amazon готовится к масштабным инвестициям в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта, выделив на эти направления более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Генеральный директор компании Энди Джасси, передает УНН.

Детали

В течение последнего квартала компания направила более 26 миллиардов долларов на расширение своих мощностей и внедрение новейших технологий. Ожидается, что такие высокие темпы капиталовложений сохранятся и в дальнейшем, что позволит Amazon укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры.

Финансовые показатели компании демонстрируют значительный рост: по итогам года чистая прибыль почти удвоилась, достигнув 20 миллиардов долларов. Высокие результаты четвертого квартала объясняются активным спросом во время праздничного сезона, когда объем продаж традиционно растет.

Однако эксперты отмечают, что перспективы на следующий квартал выглядят менее оптимистично. Ожидается замедление роста из-за возможных изменений в потребительских расходах и макроэкономических факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты компании в ближайшем будущем.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что Amazon планирует вложить 8 млрд фунтов в центры обработки данных в Великобритании в течение 5 лет. Компания ожидает, что это будет способствовать созданию тысяч рабочих мест и внесет 14 млрд фунтов в британскую экономику ежегодно.

Искусственный интеллект и инвестиционные риски: повторится ли кризис 2000 года30.01.25, 04:19 • 29669 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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