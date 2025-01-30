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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Искусственный интеллект и инвестиционные риски: повторится ли кризис 2000 года

Киев  •  УНН

 • 4750 просмотра

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Эксперты сравнивают текущий инвестиционный спад в сфере ИИ с кризисом телекоммуникационных компаний 2000 года. Китайский стартап DeepSeek и падение стоимости Nvidia на $600 млрд указывают на возможные риски чрезмерных инвестиций.

Инвестиционный спад из-за искусственного интеллекта напоминает кризис телекоммуникационных компаний 2000 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Недавние события, касающиеся развития искусственного интеллекта, имеют явные параллели с кризисом, который охватил телекоммуникационные компании примерно 25 лет назад. Тогда объем инвестиций и бездумное расходование средств на новейшие технологии привели к большому краху. Сегодня ситуация выглядит несколько похожей, но все же с некоторыми отличиями. Последние заявления китайского стартапа DeepSeek, что их передовая модель искусственного интеллекта может быть значительно дешевле подобных решений американских гигантов, ставят под сомнение идею, что инвестиции в вычислительные мощности, чипы, центры обработки данных и энергетические ресурсы - это надежный путь к успеху.

Столкнувшись с новыми конкурентами, такие компании, как Nvidia, уже ощущают последствия изменений на рынке: ее рыночная стоимость уменьшилась почти на 600 миллиардов долларов за один день. Подобно тому, как в 2000 году телекоммуникационные компании понесли огромные потери из-за бурного развития инфраструктуры и новых технологий, сейчас похожая судьба может постигнуть тех, кто стал на путь быстрого расширения в области искусственного интеллекта.

Впрочем, нынешние условия отличаются тем, что частные инвестиции в технологии росли постепенно, без значительных потрясений. Кроме того, компании-гиганты вроде Microsoft и Meta обладают финансовой стабильностью, что снижает риски для их инвесторов.

Microsoft проверяет, не получила ли связанная с DeepSeek группа неправомерно данные OpenAI29.01.25, 12:00 • 21403 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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