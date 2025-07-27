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Нападение с ножом в супермаркете в Мичигане: ранены 11 человек

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

В супермаркете Walmart в Траверс-Сити, штат Мичиган, 11 человек получили ножевые ранения. 42-летний подозреваемый задержан, шестеро пострадавших в критическом состоянии.

Нападение с ножом в супермаркете в Мичигане: ранены 11 человек

Одиннадцать человек получили ножевые ранения, нанесенные мужчиной в супермаркете Walmart в Траверс-Сити, штат Мичиган. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 42-летний подозреваемый, житель Мичигана, был взят под стражу,

Нет информации, которая бы указывала на наличие других подозреваемых

- сообщил шериф округа Майкл Ши.

Он не назвал имя подозреваемого, но сказал, что власти считают, что он действовал самостоятельно. Инцидент произошел возле кассы. При этом в нейтрализации подозреваемого приняли участие обычные граждане. Сам он не пострадал.

По словам медиков, шестеро жертв находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом состоянии. Все получили ножевые ранения. По словам шерифа, было использовано "стандартное оружие в стиле складного ножа".

"Насилие очень редкое для нашего района. Но, к сожалению, никто не застрахован от этого", - резюмировал Ши.

Напомним

На днях в Лос-Анджелесе более 20 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу в Восточном Голливуде. Место происшествия на бульваре Вест-Санта-Моника находится в районе музыкального заведения.

Стрельба в США: в машине подозреваемого в нападении нашли листовки "No Kings"14.06.25, 21:35 • 10136 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Мичиган
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