Нападение с ножом в супермаркете в Мичигане: ранены 11 человек
Киев • УНН
В супермаркете Walmart в Траверс-Сити, штат Мичиган, 11 человек получили ножевые ранения. 42-летний подозреваемый задержан, шестеро пострадавших в критическом состоянии.
Одиннадцать человек получили ножевые ранения, нанесенные мужчиной в супермаркете Walmart в Траверс-Сити, штат Мичиган. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 42-летний подозреваемый, житель Мичигана, был взят под стражу,
Нет информации, которая бы указывала на наличие других подозреваемых
Он не назвал имя подозреваемого, но сказал, что власти считают, что он действовал самостоятельно. Инцидент произошел возле кассы. При этом в нейтрализации подозреваемого приняли участие обычные граждане. Сам он не пострадал.
По словам медиков, шестеро жертв находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом состоянии. Все получили ножевые ранения. По словам шерифа, было использовано "стандартное оружие в стиле складного ножа".
"Насилие очень редкое для нашего района. Но, к сожалению, никто не застрахован от этого", - резюмировал Ши.
Напомним
На днях в Лос-Анджелесе более 20 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу в Восточном Голливуде. Место происшествия на бульваре Вест-Санта-Моника находится в районе музыкального заведения.
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