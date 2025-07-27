Атака з ножем у супермаркеті в Мічигані: поранено 11 людей

Одинадцять людей отримали поранення внаслідок ножових поранень, скоєних чоловіком у супермаркеті Walmart у Траверс-Сіті, штат Мічиган. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

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Зазначається, що 42-річного підозрюваного, мешканця Мічигану, було взято під варту,

Немає інформації, яка б вказувала на наявність інших підозрюваних - повідомив шериф округу Майкл Ші.

Він не назвав ім'я підозрюваного, але сказав, що влада вважає, що він діяв самостійно. Інцидент стався біля каси. При цьому у нейтралізації підозрюваного взяли участь звичайні громадяни. Сам він не постраждав.

За словами медиків, шестеро жертв перебувають у критичному стані, п'ять – у важкому стані. Усі отримали ножові поранення. За словами шерифа, було використано "стандартну зброю у стилі складного ножа".

"Насильство дуже рідкісне для нашого району. Але, на жаль, ніхто не застрахований від цього", - резюмував Ші.

Нагадаємо

Днями в Лос-Анджелесі понад 20 людей отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп у Східному Голлівуді. Місце події на бульварі Вест-Санта-Моніка знаходиться в районі музичного закладу.

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