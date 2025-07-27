Атака з ножем у супермаркеті в Мічигані: поранено 11 людей

$41.770.00
49.100.00
ukenru
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 17:25 • 11144 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 27196 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 39840 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 68776 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 176554 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 75990 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 69906 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 114722 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42573 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 56427 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
76%
748мм
Популярнi новини
"Треба натиснути": економічні втрати росії через війну в Україні будуть іще відчутнішими - Зеленський26 липня, 18:39 • 2834 перегляди
Купейні вагони з місцями для сидіння: Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси на популярних напрямках26 липня, 18:59 • 8104 перегляди
Не лише відключать, а й осушать: російські моряки та десантники не зможуть "нормально" відсвяткувати професійні свята26 липня, 19:57 • 7948 перегляди
Воював на боці України: політика з проросійської "Альтенативи для Німеччини" можуть виключити з партії26 липня, 20:42 • 4696 перегляди
ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени23:27 • 3684 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 176553 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 114721 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 161771 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 135073 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 154793 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Грузія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 13124 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 14783 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 15132 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 16585 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 259668 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

Атака з ножем у супермаркеті в Мічигані: поранено 11 людей

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

У супермаркеті Walmart у Траверс-Сіті, Мічиган, 11 людей отримали ножові поранення. 42-річного підозрюваного затримано, шестеро постраждалих у критичному стані.

Атака з ножем у супермаркеті в Мічигані: поранено 11 людей

Одинадцять людей отримали поранення внаслідок ножових поранень, скоєних чоловіком у супермаркеті Walmart у Траверс-Сіті, штат Мічиган. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 42-річного підозрюваного, мешканця Мічигану, було взято під варту,

Немає інформації, яка б вказувала на наявність інших підозрюваних

- повідомив шериф округу Майкл Ші.

Він не назвав ім'я підозрюваного, але сказав, що влада вважає, що він діяв самостійно. Інцидент стався біля каси. При цьому у нейтралізації підозрюваного взяли участь звичайні громадяни. Сам він не постраждав.

За словами медиків, шестеро жертв перебувають у критичному стані, п'ять – у важкому стані. Усі отримали ножові поранення. За словами шерифа, було використано "стандартну зброю у стилі складного ножа".

"Насильство дуже рідкісне для нашого району. Але, на жаль, ніхто не застрахований від цього", - резюмував Ші.

Нагадаємо

Днями в Лос-Анджелесі понад 20 людей отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп у Східному Голлівуді. Місце події на бульварі Вест-Санта-Моніка знаходиться в районі музичного закладу.

Стрілянина у США: в авто підозрюваного у нападі знайшли листівки "No Kings"14.06.25, 21:35 • 10136 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Мічиган
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9