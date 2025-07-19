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П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 56942 перегляди
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Автомобіль в'їхав у натовп у Голлівуді: понад 20 постраждалих

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

У Лос-Анджелесі понад 20 людей отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп у Східному Голлівуді. Чотири-п'ять постраждалих перебувають у критичному стані.

Автомобіль в'їхав у натовп у Голлівуді: понад 20 постраждалих

У Лос-Анджелесі в США понад 20 людей отримали поранення після того, як "невідомий автомобіль" в'їхав у натовп у Східному Голлівуді рано в суботу, за даними пожежної служби Лос-Анджелеса, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Місце події на бульварі Вест-Санта-Моніка знаходиться в районі музичного закладу.

За попередніми оцінками рятувальників, від чотирьох до п'яти постраждалих перебувають у "щонайменше" критичному стані, від восьми до десяти у тяжкому стані та від 10 до 15 людей у задовільному стані, повідомило пожежне управління Лос-Анджелеса.

Департамент активно координує сортування та транспортування пацієнтів з місця інциденту, який стався близько 2:00 за місцевим часом.

У Німеччині авто в'їхало в натовп людей: серед постраждалих дружина та донька водія08.06.25, 00:03 • 5644 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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