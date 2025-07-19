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Автомобиль въехал в толпу в Голливуде: более 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

В Лос-Анджелесе более 20 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу в Восточном Голливуде. Четыре-пять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Автомобиль въехал в толпу в Голливуде: более 20 пострадавших

В Лос-Анджелесе, США, более 20 человек получили ранения после того, как "неизвестный автомобиль" въехал в толпу в Восточном Голливуде рано утром в субботу, по данным пожарной службы Лос-Анджелеса, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Место происшествия на бульваре Вест-Санта-Моника находится в районе музыкального заведения.

По предварительным оценкам спасателей, от четырех до пяти пострадавших находятся в "по меньшей мере" критическом состоянии, от восьми до десяти в тяжелом состоянии и от 10 до 15 человек в удовлетворительном состоянии, сообщило пожарное управление Лос-Анджелеса.

Департамент активно координирует сортировку и транспортировку пациентов с места инцидента, который произошел около 2:00 по местному времени.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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