В кремле назвались сторонниками дипломатии и придумали новую причину войны

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
06:57 • 9556 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 24114 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 39607 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 45992 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 184245 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 77568 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 70565 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 119423 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42822 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 57089 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
55%
747мм
Популярные новости
ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью26 июля, 23:27 • 11855 просмотра
Рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума – опрос26 июля, 23:57 • 8528 просмотра
Астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной: названы сроки и угрозы для планеты27 июля, 00:25 • 10099 просмотра
"Азбука победы": россияне разработали интерактивное пособие для первоклассников на оккупированных территориях27 июля, 00:54 • 6960 просмотра
Прогноз погоды: Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара04:12 • 10106 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 184238 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 119417 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 165468 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 138307 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 158062 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Грузия
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 15127 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 17403 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 17049 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 18266 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 261167 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Сухой Су-27
Financial Times
Facebook

В кремле назвались сторонниками дипломатии и придумали новую причину войны

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

россия утверждает, что предпочитает дипломатическое урегулирование войны, но оправдывает полномасштабное вторжение невозможностью дипломатических средств. Пресс-секретарь путина дмитрий песков назвал будущие отношения с Украиной "теоретическим вопросом", который отложат до выполнения целей "сво".

В кремле назвались сторонниками дипломатии и придумали новую причину войны

россия заявила, что якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, но оправдала полномасштабное вторжение тем, что дипломатические средства "стали невозможными". Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков также назвал будущие отношения с Украиной "теоретическим вопросом" и сказал, что его нужно  отложить на то время, когда цели так называемой "сво" будут выполнены, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

На вопрос, как будут выстраиваться отношения россии и Украины после выполнения задач так называемой "сво", Песков сказал, что "это теоретический вопрос сейчас".

Сначала нужно урегулировать проблему и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стоят перед "сво". Мы неоднократно говорили, что для нас лучше сделать это политико-дипломатическими средствами. "сво" продолжается, когда эти средства стали невозможными. Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения

 - добавил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна только после согласования меморандумов.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаполитикаНовости Мира
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9