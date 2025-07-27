россия заявила, что якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, но оправдала полномасштабное вторжение тем, что дипломатические средства "стали невозможными". Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков также назвал будущие отношения с Украиной "теоретическим вопросом" и сказал, что его нужно отложить на то время, когда цели так называемой "сво" будут выполнены, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

На вопрос, как будут выстраиваться отношения россии и Украины после выполнения задач так называемой "сво", Песков сказал, что "это теоретический вопрос сейчас".

Сначала нужно урегулировать проблему и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стоят перед "сво". Мы неоднократно говорили, что для нас лучше сделать это политико-дипломатическими средствами. "сво" продолжается, когда эти средства стали невозможными. Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения - добавил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна только после согласования меморандумов.