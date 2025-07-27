У кремлі назвалися прихильниками дипломатії й вигадали нову причину війни

росія заявила, що нібито віддає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, але виправдала повномасштабне вторгнення тим, що дипломатичні засоби "стали неможливими". Речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков також назвав майбутні відносини з Україною "теоретичним питанням" і сказав, що його треба відкласти на той, коли цілі так званої "сво" будуть виконані, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

На запитання, як вибудовуватимуться відносини росії та України після виконання завдань так званої "сво", пєсков сказав, що "це теоретичне питання зараз".

Спочатку потрібно врегулювати проблему і нам потрібно зафіксувати виконання тих завдань, що стоять перед "сво". Ми неодноразово говорили, що для нас краще зробити це політико-дипломатичними засобами. "сво" триває, коли ці кошти стали неможливими. Спочатку потрібно врегулювати ситуацію, а потім уже думати про те, як вибудовуватимуться відносини