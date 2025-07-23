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Зустріч Зеленського і путіна можлива тільки після узгодження меморандумів - пєсков

Київ • УНН

 • 2606 перегляди

Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між Зеленським і путіним можлива лише після узгодження меморандумів. Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вирушила до Стамбула для переговорів.

Зустріч Зеленського і путіна можлива тільки після узгодження меморандумів - пєсков

Речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що погодження меморандумів між Україною та росією є частиною підготовки до зустрічі між Володимиром Зеленським і російським диктатором. Тільки після узгодження меморандумів зустріч буде можливо, заявив пєсков, повідомляє російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

Вся робота, яка має вестись за погодженням меморандумів - це і є підготовка зустрічі. У цьому плані так. Але без того як зробити цю складну роботу, вже предметно призначати зустрічі - навряд чи доцільно. Інакше на найвищому рівні доведеться виконувати цю складну, і дуже ємну роботу

- заявив пєсков, відповідаючи на запитання, чи готова росія обговорювати можливість зустрічі путіна із Зеленським.

Доповнення

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вирушила до Стамбула для переговорів з російською стороною. Зустріч запланована на 19:00 у палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі 23 липня. До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
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