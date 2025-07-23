Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини

Українська делегація вирушила до Стамбула в Туреччині, де заплановано переговори з російською стороною, повідомило УНН джерело в Офісі Президента.

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Російська делегація, за даними росЗМІ, також вилетіла до Стамбула, де мають пройти переговори з Україною.

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.

Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.

Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня.

До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.

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