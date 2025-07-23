Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини
Київ • УНН
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вирушила до Стамбула для переговорів з російською стороною. Зустріч запланована на 19:00 у палаці Чираган.
Українська делегація вирушила до Стамбула в Туреччині, де заплановано переговори з російською стороною, повідомило УНН джерело в Офісі Президента.
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Російська делегація, за даними росЗМІ, також вилетіла до Стамбула, де мають пройти переговори з Україною.
Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.
Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.
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