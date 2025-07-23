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Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини

Київ • УНН

 • 5676 перегляди

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вирушила до Стамбула для переговорів з російською стороною. Зустріч запланована на 19:00 у палаці Чираган.

Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини

Українська делегація вирушила до Стамбула в Туреччині, де заплановано переговори з російською стороною, повідомило УНН джерело в Офісі Президента.

Деталі

Російська делегація, за даними росЗМІ, також вилетіла до Стамбула, де мають пройти переговори з Україною.

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.

Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.

Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела 23.07.25, 10:59 • 33409 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня.

До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.

Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23.07.25, 09:28 • 88302 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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