Третий раунд переговоров в Стамбуле: украинская делегация отправилась в Турцию

Украинская делегация отправилась в Стамбул в Турции, где запланированы переговоры с российской стороной, сообщил УНН источник в Офисе Президента.

Детали

Российская делегация, по данным росСМИ, также вылетела в Стамбул, где должны пройти переговоры с Украиной.

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.

Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.

Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и рф в Стамбуле 23 июля.

В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек.

Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать