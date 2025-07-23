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Третий раунд переговоров в Стамбуле: украинская делегация отправилась в Турцию

Киев • УНН

 • 2178 просмотра

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась в Стамбул для переговоров с российской стороной. Встреча запланирована на 19:00 во дворце Чираган.

Третий раунд переговоров в Стамбуле: украинская делегация отправилась в Турцию

Украинская делегация отправилась в Стамбул в Турции, где запланированы переговоры с российской стороной, сообщил УНН источник в Офисе Президента.

Детали

Российская делегация, по данным росСМИ, также вылетела в Стамбул, где должны пройти переговоры с Украиной.

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.

Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.

Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники23.07.25, 10:59 • 29196 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и рф в Стамбуле 23 июля.

В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек.

Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23.07.25, 09:28 • 80317 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Рустем Умеров
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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