Третий раунд переговоров в Стамбуле: украинская делегация отправилась в Турцию
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась в Стамбул для переговоров с российской стороной. Встреча запланирована на 19:00 во дворце Чираган.
Украинская делегация отправилась в Стамбул в Турции, где запланированы переговоры с российской стороной, сообщил УНН источник в Офисе Президента.
Детали
Российская делегация, по данным росСМИ, также вылетела в Стамбул, где должны пройти переговоры с Украиной.
Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.
Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.
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