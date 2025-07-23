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Встреча Зеленского и путина возможна только после согласования меморандумов - песков

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

дмитрий песков заявил, что встреча между Зеленским и путиным возможна только после согласования меморандумов. Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась в Стамбул для переговоров.

Встреча Зеленского и путина возможна только после согласования меморандумов - песков

Представитель владимира путина дмитрий песков заявил, что согласование меморандумов между Украиной и россией является частью подготовки к встрече между Владимиром Зеленским и российским диктатором. Только после согласования меморандумов встреча будет возможна, заявил песков, сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов - это и есть подготовка встречи. В этом плане да. Но без того, как сделать эту сложную работу, уже предметно назначать встречи - вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту сложную и очень емкую работу

- заявил песков, отвечая на вопрос, готова ли россия обсуждать возможность встречи путина с Зеленским.

Дополнение

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась в Стамбул для переговоров с российской стороной. Встреча запланирована на 19:00 во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и рф в Стамбуле 23 июля. В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Рустем Умеров
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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