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На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии, чтобы заключить торговое соглашение до пятничного дедлайна. В случае недостижения договоренности вступят в силу 30% тарифы на экспорт ЕС в США.

На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США

После месяцев интенсивных переговоров и челночной дипломатии судьба торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки теперь в значительной степени зависит от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Шотландию на встречу с президентом США в воскресенье, при этом обе стороны стремятся заключить соглашение до пятничного дедлайна, в противном случае должны вступить в силу 30% тарифы на экспорт ЕС в США.

Интенсивные переговоры на техническом и политическом уровнях продолжаются. Лидеры подведут итоги и рассмотрят возможности для сбалансированного результата, который обеспечит стабильность и предсказуемость для бизнеса и потребителей по обе стороны Атлантики

– цитирует СМИ пресс-секретаря фон дер Ляйен Паулу Пинью.

США и Япония заключили торговое соглашение: детали и последствия для рынков23.07.25, 04:31 • 7236 просмотров

Авторы отмечают, что должностные лица ЕС неоднократно предупреждали, что судьба соглашения в конечном итоге зависит от Трампа, что затрудняет прогнозирование окончательного результата. Так, Трамп недавно вел переговоры с Японией и, похоже, менял некоторые окончательные условия на ходу, прежде чем соглашение было окончательно согласовано в начале этой недели.

Условия любого первоначального соглашения, которое, вероятно, будет иметь форму короткого совместного заявления, если оно будет достигнуто, должны будут быть одобрены государствами-членами (ЕС - ред.). ... Заявление будет рассматриваться как шаг к более детальным переговорам

- рассказали изданию неназванные источники.

По их словам, в случае недостижения соглашения ЕС будет готов продолжить использование своего инструмента борьбы с принуждением – "мощного торгового инструмента", который позволит ему сосредоточиться на других сферах, таких как доступ к рынку, а также ограничения на государственные контракты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше". Он отметил, что для договоренности Европе придется снизить свои тарифы.

Южная Корея и США близки к подписанию торгового соглашения до повышения пошлин - Bloomberg25.07.25, 07:49 • 3840 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Япония
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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