На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США
Киев • УНН
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии, чтобы заключить торговое соглашение до пятничного дедлайна. В случае недостижения договоренности вступят в силу 30% тарифы на экспорт ЕС в США.
После месяцев интенсивных переговоров и челночной дипломатии судьба торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки теперь в значительной степени зависит от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
Издание указывает, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Шотландию на встречу с президентом США в воскресенье, при этом обе стороны стремятся заключить соглашение до пятничного дедлайна, в противном случае должны вступить в силу 30% тарифы на экспорт ЕС в США.
Интенсивные переговоры на техническом и политическом уровнях продолжаются. Лидеры подведут итоги и рассмотрят возможности для сбалансированного результата, который обеспечит стабильность и предсказуемость для бизнеса и потребителей по обе стороны Атлантики
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Авторы отмечают, что должностные лица ЕС неоднократно предупреждали, что судьба соглашения в конечном итоге зависит от Трампа, что затрудняет прогнозирование окончательного результата. Так, Трамп недавно вел переговоры с Японией и, похоже, менял некоторые окончательные условия на ходу, прежде чем соглашение было окончательно согласовано в начале этой недели.
Условия любого первоначального соглашения, которое, вероятно, будет иметь форму короткого совместного заявления, если оно будет достигнуто, должны будут быть одобрены государствами-членами (ЕС - ред.). ... Заявление будет рассматриваться как шаг к более детальным переговорам
По их словам, в случае недостижения соглашения ЕС будет готов продолжить использование своего инструмента борьбы с принуждением – "мощного торгового инструмента", который позволит ему сосредоточиться на других сферах, таких как доступ к рынку, а также ограничения на государственные контракты.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше". Он отметил, что для договоренности Европе придется снизить свои тарифы.
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