США и Япония заключили торговое соглашение: детали и последствия для рынков

Соединенные Штаты Америки заключили торговое соглашение с Японией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

Отмечается, что соглашение предусматривает 15% импортные пошлины и 550 миллиардов долларов японских инвестиций в Соединенные Штаты.

Это очень волнующее время для Соединенных Штатов Америки, особенно потому, что мы и в дальнейшем будем поддерживать прекрасные отношения с Японией - написал Трамп.

Он подчеркнул, что Токио запустит, среди прочего, торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.

Тем временем акции Японии растут после объявления Трампом торгового соглашения. Так, базовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,2% до трехнедельного максимума 40 667,0 пунктов, тогда как TOPIX поднялся более чем на 2% до годового максимума 2 890,08 пунктов.

Напомним

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Филиппинами после встречи с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим. Соглашение предусматривает 19% таможенную ставку для Филиппин и дальнейшее военное сотрудничество.

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