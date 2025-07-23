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США и Япония заключили торговое соглашение: детали и последствия для рынков

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Соединенные Штаты Америки и Япония заключили торговое соглашение, предусматривающее 15% импортные пошлины и 550 миллиардов долларов японских инвестиций в США. После объявления соглашения акции Японии выросли, а индекс Nikkei 225 достиг трехнедельного максимума.

США и Япония заключили торговое соглашение: детали и последствия для рынков

Соединенные Штаты Америки заключили торговое соглашение с Японией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

Отмечается, что соглашение предусматривает 15% импортные пошлины и 550 миллиардов долларов японских инвестиций в Соединенные Штаты.

Это очень волнующее время для Соединенных Штатов Америки, особенно потому, что мы и в дальнейшем будем поддерживать прекрасные отношения с Японией

- написал Трамп.

Он подчеркнул, что Токио запустит, среди прочего, торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.

Тем временем акции Японии растут после объявления Трампом торгового соглашения. Так, базовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,2% до трехнедельного максимума 40 667,0 пунктов, тогда как TOPIX поднялся более чем на 2% до годового максимума 2 890,08 пунктов.

Напомним

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Филиппинами после встречи с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим. Соглашение предусматривает 19% таможенную ставку для Филиппин и дальнейшее военное сотрудничество.

«Отсрочек не будет»: в США подтвердили введение новых таможенных тарифов с 1 августа21.07.25, 07:45 • 3930 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Япония
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