США та Японія уклали торговельну угоду: деталі та наслідки для ринків

Сролучені Штати Америки уклали торговельну угоду з Японією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та допис президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Зазначається, що угода передбачає 15% імпортні мита та 550 мільярдів доларів японських інвестицій у Сполучені Штати.

Це дуже хвилюючий час для Сполучених Штатів Америки, особливо через те, що ми й надалі підтримуватимемо чудові стосунки з Японією