США та Японія уклали торговельну угоду: деталі та наслідки для ринків
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки та Японія уклали торговельну угоду, що передбачає 15% імпортні мита та 550 мільярдів доларів японських інвестицій у США. Після оголошення угоди акції Японії зросли, а індекс Nikkei 225 досяг тритижневого максимуму.
Сролучені Штати Америки уклали торговельну угоду з Японією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та допис президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Деталі
Зазначається, що угода передбачає 15% імпортні мита та 550 мільярдів доларів японських інвестицій у Сполучені Штати.
Це дуже хвилюючий час для Сполучених Штатів Америки, особливо через те, що ми й надалі підтримуватимемо чудові стосунки з Японією
Він підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.
Тим часом акції Японії зростають після оголошення Трампом торгової угоди. Так, базовий індекс Nikkei 225 зріс на 2,2% до тритижневого максимуму 40 667,0 пунктів, тоді як TOPIX піднявся більш ніж на 2% до річного максимуму 2 890,08 пунктів.
Нагадаємо
Раніше у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Філіппінами після зустрічі з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим. Угода передбачає 19% митну ставку для Філіппін та подальшу військову співпрацю.
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