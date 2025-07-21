«Отсрочек не будет»: в США подтвердили введение новых таможенных тарифов с 1 августа
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки не будут продлевать паузу для введения пошлин, и с 1 августа новые тарифы вступят в силу. Министр торговли США Говард Лютник заявил, что администрация Трампа заключит торговые соглашения до этой даты.
Соединенные Штаты Америки не будут продлевать паузу для введения пошлин, с 1 августа новые тарифы вступят в силу. Об этом в интервью CBS News рассказал министр торговли США Говард Лютник, сообщает УНН.
Детали
В то же время, по его убеждению, администрация президента США Дональда Трампа заключит торговые соглашения с партнерами в ближайшие недели - до вступления в силу новых пошлин.
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Издание указывает, что согласно опросу, 61% американцев считают, что администрация слишком сосредоточена на пошлинах. При этом Лютник утверждает, что американский народ "полюбит соглашения, которые заключаем я и президент Трамп".
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Он добавил, что 1 августа является "жестким сроком", и заявил, что США планируют начать взимать более высокие пошлины в начале следующего месяца, добавив, что "никаких отсрочек предоставлено не будет", при этом "ничто не мешает странам вести с нами диалог после 1 августа".
Напомним
9 июля должна была истечь объявленная президентом США Дональдом Трампом 90-дневная отсрочка на повышение пошлин на импорт из многих стран мира, в частности для стран Европейского союза. Впрочем, американский лидер отложил повышение торговых пошлин на импорт из Европейского Союза и некоторых других стран до 1 августа.
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