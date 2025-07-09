Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну

9 липня мала б сплинути оголошена президентом США Дональдом Трампом 90-денна відстрочка на підвищення мит на імпорт з багатьох країн світу, зокрема для країн Європейського союзу. Втім американський лідер відклав підвищення торговельних мит на імпорт з Європейського Союзу та деяких інших країн до 1 серпня. В коментарі УНН член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук та економіст Олександр Охріменко розповіли, чи наважиться Трамп все ж таки запровадити мита для ЄС, хто від цього виграє, та що очікує Україну.

Причини митної війни США та ЄС і відкладення нових тарифів до 9 липня

В квітні президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.

Пізніше Трамп заявив про відкладання введення мит проти ЄС до 9 липня, проте вчора, 8 липня, стало відомо, що Трамп підпише указ про відтермінування запровадження тарифів щодо інших країн з 9 липня до 1 серпня, що має дати більше часу для укладення торговельних угод.

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Ігор Гарбарук в коментарі УНН зазначив, що ідея Трампа щодо запровадження мит, зокрема проти ЄС, була "свята" - це підтримка американських виробників, підтримка власного ринку за рахунок інших країн.

Трамп в голову "вбив" про те, що в американській економіці величезний торговельний дефіцит, негативне торговельне сальдо і відповідно, щоб "захистити" власних виробників, була започаткована оця тарифна війна, митна війна всіх проти всіх. США проти всіх. Насправді світ не живе за такими законам - зазначив Гарбарук.

Він наголосив, що на сьогодні, якщо сформоване виробництво в Китаї, чи в Канаді, чи в Мексиці, то просто так взяти і його перенести в Сполучені Штати за короткий період - неможливо.

"Тому фактично, це була така заява Трампа щодо мит в його стилі "Я найкращий, я найрозумніший, я можу всіх переламати через коліно", але це йому не вдається і не вдалося. Тому постійно йдуть оці відтермінування. Там одне число, друге, третє. Фактично ситуація полягає в тому, що заява була зроблена максимально голосна. Всі фондові ринки трухануло по повній програмі, але при цьому при всьому ми прекрасно розуміємо, що заяви можуть бути різними, потрібно дивитися на реальні справи. До чого це призведе. Я здивований, що на рівні президента США, країни, яка формує четверту частину всього світового ВВП, могли стати такі речі", - додає Гарбарук.

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Олександр Охріменко наголосив, що причини митної війни США і ЄС дуже глибокі.

"Так, колись дійсно США був світовий експортер, але це було дуже давно, 50-60-ті роки. Десь починаючи з 60-х тенденція почала мінятись, в 70-х прискорилась, а дійсно на сьогоднішній момент євроспільнота більше експортує в США, ніж купує США. Але це пов'язано з тим, що така модель економіки. І та обставина, що Трамп намагається її поламати - це просто дурня повна. Чому відстрочили? Ну, скоріш за все, взагалі впроваджувати ніхто нічого не буде. Просто на сьогоднішній момент, вже всі зрозуміли, що Трамп - це просто "тріпло", який не розбирається ні в економіці, ні в чому, любить "потріпатися". Як результат, відбуваються різні оці події. І він уже якби методом залякування щось намагається зробити. Хоча я ще раз звертаю увагу, без експорту з ЄС, США існувати не може. Тому, якщо обкласти митом, то це буде в першу чергу удар по економіці США", - каже Охріменко.

Водночас він наголошує, що на 100% не можна сказати, що Трамп все таки введе додаткові мита на ЄС, проте, за словами експерта, він може ввести мита на другорядні товари з ЄС, які не мають ніякого значення для зовнішньої торгівлі, як було з Канадою і з Мексикою, коли президент США запровадив мита проти цих країн, а потім зробив купу виключень.

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Як пояснив Гарбарук, ЄС при експорті товарів до США сплачує додаткове мито у 10%, проте, за його словами, після запровадження додаткових мит на ЄС у 50%, Європейський союз відповість дзеркально.

Будуть абсолютно дзеркальні станції, як зі сторони європейських країн, як зі сторони Китаю і всіх інших країн, до яких будуть введені ці санкції. Тому що ніхто собі не дозволить так от стулити голову і все. Наскільки я розумію, то у Трампа була надія на те, що він буде вводити санкції максимальні для всіх, лідери країн схилять голову і скажуть: "Так, ми згодні". Ринок США це найбільший ринок в світі. Це четверть світового ВВП. Але при цьому при всьому, суперечити власним інтересам, я думаю, що ні одна країна не буде - зазначає Гарбарук.

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За його словами, у разі все ж таки запровадження мит на країни ЄС, переможців від цього не буде.

"Буде розбалансована загальносвітова система торгів. В цілому вона буде розбалансована. Торговельні війни вони їй ні до чого доброго не приведуть. Фактично вони призведуть до того, що ті самі величезні контейнеровози з Китаю, з Індії будуть приходити напівпопорожними або взагалі порожнім і, відповідно, це все призведе тільки до того, що ціль в підтримці американських виробників обернеться до того, що продукція самих американських виробників дуже сильно здорожчає, тому що ту сировину, яку вони купували, наприклад, інші комплектуючі, в тому самому Китаї чи в Індії, чи в інших країнах, вони ж обкладені митом, і, відповідно, вона буде дорожча. Я вважаю, що від цього ніхто не виграє. Єдиний, хто у цій "війні" зможе виграти, це той, хто буде займатися контрабандою. Тобто чорний ринок буде вигравати", - зазначив Гарбарук.

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Потенційний вплив торгівельного конфлікту на економіку України

Гарбарук наголошує, що економіка Україна пов’язана з економікою США на недостатньо велику величину, проте мита Трампа будуть мати вплив на виробників металів: сталі, алюмінію тощо.

Це буде мати якийсь певний вплив, але сказати, що це якось катастрофічно вплине для нас, для України, я не вважаю, що це буде мати якийсь суттєвий вплив. Безумовно, що ми очікували іншої реакції, що для України, враховуючи, що вона в стані війни з агресором, ми би очікували, щоб США віднесли українські компанії до безмитної торгівлі. Долучати їх навпаки, щоб вони розвивалися. Але для сьогоднішньої адміністрації Білого дому важливіші їх власні економічні інтереси, ніж політичні і відстоювання тих демократичних принципів, про які ми завжди з вами чули від практично всіх адміністрацій в Білому домі - додає Гарбарук.

Охріменко також вважає, що хоч і Україна дійсно багато експортує до ЄС, проте мита Трампа проти ЄС сильно не вплинуть на Україну.

"Чому? Що ми експортуємо в євроспільноту? Як правило, сировину, агропродукцію, руду експортуємо, частково метал. На нас більше впливає оці от заборони пов’язані з експортом продуктів харчування в євроспільноту, тому що те, що ми експортуємо, це споживає ЄС, не США. І для нас, дійсно ці квоти, обмеження, вони дійсно нам заважають. Просто ми на сьогоднішній момент, що експортуємо в євроспільноту, це більше споживається сама євроспільнота" ,- зазначив Охріменко.

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Наслідки для українського експорту та торгівельних відносин з ЄС

Охріменко нагадує, що ЄС скасовував для України товарний безвіз, що є погано для самої України. "Для нас найважливіший експорт в ЄС - це продукти харчування. Не руда, не метал, це все носить такий допоміжний характер. Ми навіть меблі експортуємо, є таке. Продукцію машинобудування теж експортуємо. І для нас дійсно більш важливо, щоб ми розширили квоти, познімали обмеження, розширили можливість для експорту більшого набору продуктів харчування. Це дійсно дуже важливо. Але це більше залежить від євроспільноти, ніж від їх взаємовідносин з США. Це трошки інше", - пояснює експерт.

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Він наголошує, що через припинення товарного безвізу, торгівля до ЄС з України зменшиться, але це не означає, що її взагалі не буде.

Раніше ми могли продавати кукурудзу в ЄС взагалі без мита, повністю. Зараз тільки в рамках ліміту. Не скажу, що воно дуже велике, але й не маленьке. І дійсно це буде впливати. Україна доволі багато експортує меду в ЄС. І для нас дуже важливо, щоб там мита не було. З митом виходить дорогувато і для наших пасічників це дійсно не дуже вигідно - зазначає економіст.

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