ЄС готовий прийняти 10% "тарифи Трампа", але вимагає поступок

Європа може прийняти односторонні 10% універсальні тарифи Дональда Трампа, але хоче поступок щодо галузевих тарифів.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

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Переговори між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо узгодження рівня митних зборів тривають. Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз готовий прийняти торговельну угоду зі США, яка включає 10% універсальний митний тариф на багато товарів його експорту. Але у ЄС висловили бажання, щоб США зобов'язалися знизити ставки в ключових секторах.

Джерела, опитані Bloomberg, вказують на те, що ЄС у своєму проханні до США розглядає квоти та зниження митних тарифів на автомобілі та автозапчастини. Також у фокусі уваги у контексті "зниження тарифів":

мита на сталь та алюміній;

фармацевтичні препарати;

алкоголь;

напівпровідники;

комерційна авіація.

Щоб укласти торговельну угоду з Дональдом Трампом, ЄС має час до 9 липня. Це період до того, як мита на майже весь експорт Європейського блоку до США зростуть до 50%. Нагадаємо, президент США запровадив тарифи майже на всіх своїх торговельних партнерів. Трам раніше заявив, що хоче "повернути вітчизняне виробництво"; Трамп зазначав, що йому потрібно оплатити продовження зниження податків і "не дати іншим країнам скористатися перевагами США", - пише Вloomberg.

Нагадаємо

Трамп заявив, що названий раніше, як крайній термін 9 липня для торгівлі з ЄС, не є фіксованою датою.

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі до 50%, задовольнивши вимоги керівників галузі. Раніше у березні було введено 25% мита на імпорт сталі.