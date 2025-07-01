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ЄС готовий прийняти 10% "тарифи Трампа", але вимагає поступок

Київ • УНН

 • 181 перегляди

Європейський Союз готовий прийняти торговельну угоду зі США з 10% універсальним тарифом, але бажає зниження ставок у ключових секторах, таких як автомобілі, сталь та алюміній. Угода має бути укладена до 9 липня, щоб уникнути зростання мит до 50% на майже весь європейський експорт до США.

ЄС готовий прийняти 10% "тарифи Трампа", але вимагає поступок

Європа може прийняти односторонні 10% універсальні тарифи Дональда Трампа, але хоче поступок щодо галузевих тарифів.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Переговори між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо узгодження рівня митних зборів тривають. Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз готовий прийняти торговельну угоду зі США, яка включає 10% універсальний митний тариф на багато товарів його експорту. Але у ЄС висловили бажання, щоб США зобов'язалися знизити ставки в ключових секторах.

Джерела, опитані Bloomberg, вказують на те, що ЄС у своєму проханні до США розглядає квоти та зниження митних тарифів на автомобілі та автозапчастини. Також у фокусі уваги у контексті "зниження тарифів":

  • мита на сталь та алюміній;
    • фармацевтичні препарати;
      • алкоголь;
        • напівпровідники;
          • комерційна авіація.

            Щоб укласти торговельну угоду з Дональдом Трампом, ЄС має час до 9 липня. Це період до того, як мита на майже весь експорт Європейського блоку до США зростуть до 50%. Нагадаємо, президент США запровадив тарифи майже на всіх своїх торговельних партнерів. Трам раніше заявив, що хоче "повернути вітчизняне виробництво"; Трамп зазначав, що йому потрібно оплатити продовження зниження податків і "не дати іншим країнам скористатися перевагами США", - пише Вloomberg. 

            Нагадаємо

            Трамп заявив, що названий раніше, як крайній термін 9 липня для торгівлі з ЄС, не є фіксованою датою.

            Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі до 50%, задовольнивши вимоги керівників галузі. Раніше у березні було введено 25% мита на імпорт сталі.

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

            ЕкономікаНовини СвітуАвто
            Лікарські засоби
            Bloomberg
            Дональд Трамп
            Європейський Союз
            Сполучені Штати Америки
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