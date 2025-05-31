Трамп подвоїв мита на імпорт сталі в США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі до 50%, задовольнивши вимоги керівників галузі. Раніше у березні було введено 25% мита на імпорт сталі.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі будуть збільшені до 50%. Це вдвічі більше за поточну ставку, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Відповідну заяву Трамп зробив під час виступу на заводі US Steel поблизу Піттсбурга, штат Пенсільванія.
Ми збільшимо мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%
Він зазначив, що розглядає можливість введення тарифу в розмірі 40%, але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.
За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан
Видання нагадує, що у березні Трамп ввів 25% мита на всю сталь і алюміній, імпортовані до Сполучених Штатів.
Нагадаємо
2 квітня президент США Дональд Трамп заявив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.
9 квітня глава Білого дому оголосив 90-денну паузу, залишивши у силі 10-відсоткові тарифи на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів.
28 травня колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США у Нью-Йорку припинила дію рішення президента США Дональда Трампа щодо запровдження нових імпортних тарифів.
Наступного дня Апеляційний суд федерального округу США призупинив рішення стосовно імпортних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, відновивши їхню чинність.
Трамп відклав введення 50% мита на торгівлю з ЄС до 9 липня26.05.25, 04:05 • 4322 перегляди