Трамп подвоїв мита на імпорт сталі в США

Президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі будуть збільшені до 50%. Це вдвічі більше за поточну ставку, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Відповідну заяву Трамп зробив під час виступу на заводі US Steel поблизу Піттсбурга, штат Пенсільванія.

Ми збільшимо мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%

Він зазначив, що розглядає можливість введення тарифу в розмірі 40%, але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.

За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан