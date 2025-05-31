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Трамп удвоил пошлины на импорт стали в США

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на импорт стали до 50%, удовлетворив требования руководителей отрасли. Ранее в марте была введена 25% пошлина на импорт стали.

Трамп удвоил пошлины на импорт стали в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы на импорт стали будут увеличены до 50%. Это вдвое больше текущей ставки, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Соответствующее заявление Трамп сделал во время выступления на заводе US Steel вблизи Питтсбурга, штат Пенсильвания.

Мы увеличим пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки на 25%, с 25% до 50%

- заявил президент США.

Он отметил, что рассматривает возможность введения тарифа в размере 40%, но руководители отрасли заявили ему, что хотят ввести тариф в размере 50%.

За 25% они могут как-то перебраться через этот забор. За 50% никто не переберется через этот забор

- сказал Трамп.

Издание напоминает, что в марте Трамп ввел 25% пошлины на всю сталь и алюминий, импортированные в Соединенные Штаты.

Напомним

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.

9 апреля глава Белого дома объявил 90-дневную паузу, оставив в силе 10-процентные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты.

28 мая коллегия из трех судей Суда международной торговли США в Нью-Йорке приостановила действие решения президента США Дональда Трампа о введении новых импортных тарифов.

На следующий день Апелляционный суд федерального округа США приостановил решение относительно импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, восстановив их силу.

Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля26.05.25, 04:05 • 4322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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