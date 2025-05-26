Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля

Президент США Трамп отсрочил введение 50% тарифа на торговлю с ЕС до 9 июля 2025 года по просьбе Урсулы фон дер Ляйен. Переговоры между ЕС и США должны начаться в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение 50-процентного тарифа на торговлю с Европейским Союзом до 9 июля. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН. Детали По словам Трампа, с соответствующей просьбой к нему в телефонном режиме обратилась президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Я согласился на продление – до 9 июля 2025 года. Мне было честью для меня сделать это - написал Трамп. Он добавил, что, по словам фон дер Ляйен, переговоры по этому вопросу начнутся быстро. Сама президент Еврокомиссии написала, что у нее состоялся хороший разговор с президентом США, при этом ЕС и США "имеют наиболее весомые и тесные торговые отношения в мире". "Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля", – отметила фон дер Ляйен. Напомним Накануне еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами. При этом, по его словам, это соглашение должно основываться на "уважении, а не на угрозах". Трамп планирует встретиться с премьер-министром Японии в июне по поводу тарифов - Kyodo