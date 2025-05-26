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Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Президент США Трамп отсрочил введение 50% тарифа на торговлю с ЕС до 9 июля 2025 года по просьбе Урсулы фон дер Ляйен. Переговоры между ЕС и США должны начаться в ближайшее время.

Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение 50-процентного тарифа на торговлю с Европейским Союзом до 9 июля. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, с соответствующей просьбой к нему в телефонном режиме обратилась президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Я согласился на продление – до 9 июля 2025 года. Мне было честью для меня сделать это

- написал Трамп.

Он добавил, что, по словам фон дер Ляйен, переговоры по этому вопросу начнутся быстро.

Сама президент Еврокомиссии написала, что у нее состоялся хороший разговор с президентом США, при этом ЕС и США "имеют наиболее весомые и тесные торговые отношения в мире".

"Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля", – отметила фон дер Ляйен.

Напомним

Накануне еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами. При этом, по его словам, это соглашение должно основываться на "уважении, а не на угрозах".

Трамп планирует встретиться с премьер-министром Японии в июне по поводу тарифов - Kyodo23.05.25, 16:25 • 2448 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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