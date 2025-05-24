"Будь-яка торгова угода зі США має ґрунтуватися на повазі, а не на погрозах" - комісар ЄС

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович заявив, що ЄС прагне укласти угоду зі Сполученими Штатами, але вона має ґрунтуватися на "повазі, а не на погрозах". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

ЄС повністю залучений і прагне укласти угоду, яка буде вигідною для обох сторін. Європейська комісія готова працювати добросовісно. Торгівля між ЄС і США не має аналогів і повинна ґрунтуватися на взаємній повазі, а не на погрозах. Ми готові захищати наші інтереси написав Шефчович у соцмережі Х.

Європейські політики висловили розчарування новинами про подальші мита з боку США. Зокрема, міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив, що нові погрози Трампа не сприяють переговорам, але "ми готові відповісти". Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив ЗМІ, що метою залишаються "нульові тарифи за нульові тарифи".

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтримав стратегію ЄС щодо торговельних переговорів. "Ми вже бачили, що тарифи можуть підвищуватися і знижуватися під час переговорів зі США", - сказав він.

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Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сказав, що пропозиція Трампа "вкрай розчаровує". "Тарифи завдають шкоди всім сторонам. Тарифи на запропонованому рівні не тільки підштовхнуть ціни вгору, вони завдадуть серйозної шкоди одним з найбільш динамічних і важливих торговельних відносин у світі... Переговори - це і єдиний стійкий шлях уперед", - зазначив він.

Євродепутат Бернд Ланге (ФРН) заявив про можливість запровадження контрмит щодо США. "Ми не дозволимо тиснути на себе і об'єктивно спробуємо розпочати переговори наступного тижня. Якщо переговори будуть невдалими, Європейський Союз достатньо сильний, щоб застосувати контрзаходи, щоб компенсувати економічні збитки", - сказав він.

За даними американського уряду, ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів США, який минулого року експортував товарів на суму понад 600 млрд доларів, а імпортував - на 370 млрд доларів.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп заявив, що переговори з Брюсселем ні до чого не приводять і рекомендує ввести 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.

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