Погроза Трампа митами ЄС прозвучала на тлі розчарування його команди через рух блоку до взаємодії з Китаєм - WSJ

Несподівана митна погроза президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Європейського Союзу пролунала на тлі посилення розчарування його економічної команди щодо підходу ЄС до взаємовідносин з Китаєм. Зокрема, йдеться про небажання ЄС запроваджувати нові мита на китайську промисловість, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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США досі не отримали зобов'язання від лідерів ЄС запровадити нові мита на китайську промисловість, що є пріоритетом для посадовців адміністрації Трампа, які прагнуть посилити торговельний тиск на Пекін.

В рамках окремих торговельних переговорів зі США Велика Британія погодилася перейти до запровадження мит на китайську сталь, повідомили джерела. Це допомогло закріпити торговельну угоду між США та Великою Британією, про яку Трамп оголосив цього місяця.

В свою чергу, посадовці ЄС висловили готовність співпрацювати з країнами з неринковою економікою, таких як Китай.

Посадовці ЄС прагнули знайти компромісну позицію у відповіді на дії США, яка була б менш агресивною, ніж торговельні заходи Китаю, але більш наполегливою, ніж у Великої Британії. Кілька міністрів ЄС нещодавно заявили, що вони не будуть задоволені торговельною угодою, яка б зберегла 10% тарифи.

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Обговорення, пов'язані з Китаєм, є частиною стратегії США, спрямованої на те, щоб підштовхнути торговельних партнерів до санкцій проти другої за величиною економіки світу шляхом переговорів щодо так званих взаємних мит Трампа, які були запроваджені на початку квітня, а потім призупинені на 90 днів, щоб дати можливість для переговорів.

Стратегія США спрямована на обмеження участі Китаю в інших економіках, зокрема у стратегічних галузях, таких як сталь, а також на те, щоб підштовхнути інші країни до застосування мит до китайських товарів, щоб протидіяти державним субсидіям, що надаються Пекіном, які роблять його продукцію більш конкурентоспроможною у всьому світі.

Китай залишається важливим ринком для експорту ЄС, а європейські лідери неохоче розпочинають гучну торговельну війну з Пекіном.

США звернулися з аналогічними запитами щодо "економічної безпеки", пов’язаними з Китаєм, до інших ключових торговельних партнерів, таких як Японія та Південна Корея, повідомили джерела, обізнані з переговорами, хоча жодних зобов’язань ще не оприлюднено.

Раніше ЄС схвалив тарифи на імпорт із США на суму 21 мільярд євро, що еквівалентно приблизно 24 мільярдам доларів, але призупинив ці мита після того, як адміністрація Трампа оголосила про 90-денну паузу щодо деяких тарифів США. В ЄС також можуть запровадити другий набір товарів вартістю до 95 мільярдів євро, якщо переговори зі США зірвуться.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп заявив, що переговори з Брюсселем ні до чого не приводять і рекомендує ввести 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.