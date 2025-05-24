Угроза Трампа пошлинами ЕС прозвучала на фоне разочарования его команды из-за движения блока к взаимодействию с Китаем - WSJ

Неожиданная таможенная угроза президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Европейского Союза прозвучала на фоне усиления разочарования его экономической команды по поводу подхода ЕС к взаимоотношениям с Китаем. В частности, речь идет о нежелании ЕС вводить новые пошлины на китайскую промышленность, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

США до сих пор не получили обязательства от лидеров ЕС ввести новые пошлины на китайскую промышленность, что является приоритетом для должностных лиц администрации Трампа, стремящихся усилить торговое давление на Пекин.

В рамках отдельных торговых переговоров с США Великобритания согласилась перейти к введению пошлин на китайскую сталь, сообщили источники. Это помогло закрепить торговое соглашение между США и Великобританией, о котором Трамп объявил в этом месяце.

В свою очередь, должностные лица ЕС выразили готовность сотрудничать со странами с нерыночной экономикой, таких как Китай.

Должностные лица ЕС стремились найти компромиссную позицию в ответе на действия США, которая была бы менее агрессивной, чем торговые меры Китая, но более настойчивой, чем в Великобритании. Несколько министров ЕС недавно заявили, что они не будут удовлетворены торговым соглашением, которое сохранило бы 10% тарифы.

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Обсуждения, связанные с Китаем, являются частью стратегии США, направленной на то, чтобы подтолкнуть торговых партнеров к санкциям против второй по величине экономики мира путем переговоров о так называемых взаимных пошлинах Трампа, которые были введены в начале апреля, а затем приостановлены на 90 дней, чтобы дать возможность для переговоров.

Стратегия США направлена на ограничение участия Китая в других экономиках, в частности в стратегических отраслях, таких как сталь, а также на то, чтобы подтолкнуть другие страны к применению пошлин к китайским товарам, чтобы противодействовать государственным субсидиям, предоставляемым Пекином, которые делают его продукцию более конкурентоспособной во всем мире.

Китай остается важным рынком для экспорта ЕС, а европейские лидеры неохотно начинают громкую торговую войну с Пекином.

США обратились с аналогичными запросами относительно "экономической безопасности", связанными с Китаем, к другим ключевым торговым партнерам, таким как Япония и Южная Корея, сообщили источники, осведомленные о переговорах, хотя никаких обязательств еще не обнародовано.

Ранее ЕС одобрил тарифы на импорт из США на сумму 21 миллиард евро, что эквивалентно примерно 24 миллиардам долларов, но приостановил эти пошлины после того, как администрация Трампа объявила о 90-дневной паузе в отношении некоторых тарифов США. В ЕС также могут ввести второй набор товаров стоимостью до 95 миллиардов евро, если переговоры с США сорвутся.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Брюсселем ни к чему не приводят и рекомендует ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года.