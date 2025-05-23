Трамп заявив, що "не шукає угоди" з Європейським союзом
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру укладати угоди з ЄС. Він зазначив, що 1 червня набудуть чинності 50% мита на товари з Євросоюзу.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "не шукає угоди" з Європейським союзом, передає УНН з посиланням на ABC.
Деталі
Після заклику до введення 50% мита на товари Європейського союзу до 1 червня президенту Дональду Трампу було поставлене питання про те, чого він шукає в потенційній угоді з цими країнами протягом наступних дев'яти днів.
"Я не шукаю угоди", — сказав Трамп в Овальному кабінеті. "Я маю на увазі, що ми уклали угоду. Вона становить не менше 50%".
"Ми подивимося, що станеться, але зараз це відбудеться 1 червня, і так воно і є. Ні, вони не поводилися з нами належним чином", — сказав Трамп. "Вони об'єдналися, щоб скористатися нами", — заявив він.
Раніше
Президент Дональд Трамп заявив, що переговори з Брюсселем ні до чого не приводять і рекомендує ввести 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.
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