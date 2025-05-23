Трамп предлагает ввести 50% пошлину на импорт из ЕС с 1 июня

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Брюсселем ни к чему не приводят и рекомендует ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года. Об этом он сообщил в Truth Social, передает УНН.

С Европейским Союзом, который был создан с основной целью воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов в торговле, было очень трудно иметь дело. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, абсурдные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, монетарные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и т.д. привели к дефициту торгового баланса с США более 250 000 000 долларов в год, что является абсолютно неприемлемой цифрой. Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямые 50% тарифы для Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года