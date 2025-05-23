Трамп предлагает ввести 50% пошлину на импорт из ЕС с 1 июня
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что переговоры с ЕС ни к чему не приводят. Он рекомендует ввести 50% пошлину на товары из Евросоюза с 1 июня 2025 года.
Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Брюсселем ни к чему не приводят и рекомендует ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года. Об этом он сообщил в Truth Social, передает УНН.
С Европейским Союзом, который был создан с основной целью воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов в торговле, было очень трудно иметь дело. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, абсурдные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, монетарные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и т.д. привели к дефициту торгового баланса с США более 250 000 000 долларов в год, что является абсолютно неприемлемой цифрой. Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямые 50% тарифы для Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года
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Трамп отметил, что пошлина не будет применяться, если продукт построен или изготовлен в Соединенных Штатах.
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Дополнение
16 мая сообщалось, что Трамп заявил, что США установят таможенные ставки для других своих торговых партнеров "в течение следующих двух-трех недель", подчеркнув, что его администрация не имеет возможности вести переговоры со всеми своими торговыми партнерами одновременно.
Также Трамп заявлял, что Европейский Союз ведет себя с США очень несправедливо и является "более мерзким, чем Китай". Это произошло после договоренностей между США и Китаем о снижении пошлин.
Европейская комиссия снижает свои оценки экономического роста блока в 2025 году из-за последствий пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.