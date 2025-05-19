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ЄС знижує прогнози економічного зростання через мита Трампа - Politico

Київ • УНН

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Єврокомісія знижує оцінки зростання блоку у 2025 році через наслідки мит Трампа. Невизначеність досягла рівня початку пандемії, а ескалація напруженості може знизити зростання та відродити інфляцію.

ЄС знижує прогнози економічного зростання через мита Трампа - Politico

Європейська комісія знижує свої оцінки економічного зростання блоку у 2025 році через наслідки мит, запроваджених президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Очікується, що єврозона зросте лише на 0,9 %, а ЄС – на 1,1 % цього року, згідно з щорічним весняним прогнозом Комісії, опублікованим у понеділок.

Це значне зниження порівняно з попереднім прогнозом Комісії у листопаді, який передбачав темпи зростання на рівні 1,5 % в ЄС та 1,3 % в єврозоні цього року.

Тим часом світова торгівля була порушена через запровадження Трампом мит на основних партнерів, таких як ЄС та Китай.

Перспективи зростання значно переглянуті у бік зниження. Це значною мірою пов'язано з послабленням перспектив світової торгівлі та вищою невизначеністю в торговельній політиці

- написала Комісія.

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Вищі мита США та невизначеність у торгівлі впливають на експорт ЄС

- заявив журналістам комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс після публікації даних.

Він додав, що невизначеність у Європі досягла рівня, якого не спостерігалося з початку пандемії Covid-19 у 2020 році.

Ризики для перспектив залишаються нижчими

- сказав Домбровскіс.

Він також повідомив, що ескалація торговельної напруженості в найближчі місяці може ще більше "знизити зростання та відродити інфляцію".

На знак деескалації, Трамп у квітні вдвічі скоротив мита на більшість імпортних товарів ЄС до 10 % на 90 днів, що мало створити простір для ширшої торговельної угоди. Експерти ЄС використовували це як базовий сценарій для свого прогнозу та зазначили, що укладення нових торговельних угод з іншими країнами може стимулювати зростання в Європі.

Світ був значною мірою не готовий до різкого протекціоністського зсуву в торговельній політиці США

- написав генеральний директор економічного департаменту Комісії Мартен Вервей у вступі до звіту.

Трамп застосує підвищені мита, якщо країни не вестимуть переговори "сумлінно" - Бессент19.05.25, 08:58 • 2152 перегляди

Комісія зазначила, що торговельна напруженість між США та Китаєм сприяла "невизначеності", яка більше, ніж тарифи, впливала на внутрішній попит. Згідно з нещодавньою угодою, США знизили мита на китайський імпорт зі 145 % до 30 % на 90 днів.

Тим часом китайська сторона погодилася скасувати свої мита зі 125 % до 10 відсотків. Незважаючи на зростання торговельної напруженості, очікується, що інфляція в ЄС продовжить знижуватися протягом наступних років.

Очікується, що єврозона досягне цільового показника інфляції Європейського центрального банку в 2 % у 2025 році. Тим часом у 2026 році очікується зростання до 1,5 % в ЄС та 1,4 % в єврозоні.

Доповнення

Президент Дональд Трамп заявив про встановлення митних ставок для торгових партнерів США протягом 2-3 тижнів. Він зазначив, що його адміністрація не може вести переговори з усіма одразу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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