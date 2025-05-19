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Нафта дешевшає на тлі занепокоєння через дані зі США та Китаю

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

Ціни на нафту впали через зниження рейтингу США агентством Moody's і даних про уповільнення промисловості Китаю. Переговори Ірану та США також впливають на ціни.

Нафта дешевшає на тлі занепокоєння через дані зі США та Китаю

Ціни на нафту впали в понеділок, що було викликано зниженням агентством Moody's суверенного кредитного рейтингу США та офіційними даними, які показали уповільнення темпів промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у найближчому місяці знизилися на 51 цент, або 0,8%, до $64,90 за барель до 06:30 за Гринвічем (09:30 за Києвом), у той час як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 45 центів, або на 0,7%, до $62,04 за барель.

Обидві марки зросли в ціні більш ніж на 1% минулого тижня після того, як США та Китай, дві найбільші економіки світу та споживачі нафти, домовилися про 90-денну паузу у своїй торговій війні з різко зниженим імпортним митом.

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Зниження рейтингу Moody's ставить під сумнів перспективи економіки США, а дані Китаю вказують на вибоїстий шлях до будь-якого економічного відновлення, сказала Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Зниження рейтингу Moody's, можливо, не вплине безпосередньо на попит на нафту, але воно справді створює більш тверезі настрої на ринку, сказала вона.

У п'ятницю Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США через борг країни, що зростає, обсягом 36 трильйонів доларів, що може ускладнити зусилля президента США Дональда Трампа зі зниження податків, вказує видання.

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Тим часом у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, офіційні дані показали, що зростання промислового виробництва у квітні сповільнилося, хоча все ще виявилося кращим, ніж очікували економісти.

Хоча минулого тижня Пекін і Вашингтон досягли угоди про скасування більшості мит, введених на товари один одного, короткострокове перемир'я і непередбачуваний підхід Трампа продовжують кидати тінь на експортно-орієнтовану економіку Китаю, яка, як і раніше, стикається з 30%-ними митами, пише видання.

Тим часом, результат переговорів Ірану та США щодо ядерної програми залишається невизначеним, що обмежує втрати цін на нафту.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив у неділю, що будь-яка угода між Сполученими Штатами та Іраном має включати угоду про відмову від збагачення урану, що швидко викликало критику з боку Тегерана.

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"У ці переговори було закладено багато надій", - сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

"Реалістично кажучи, Іран навряд чи коли-небудь добровільно погодиться мирно відмовитися від своїх ядерних амбіцій, які він завжди вважав такими, що не підлягають обговоренню. Тим більше, після краху його проксі, які в минулому служили буфером між ним та Ізраїлем", - сказав він, маючи на увазі, як пише видання, ХАМАС, Хезболлу та хуситів.

У Європі напруженість між Естонією та росією зросла після того, як у неділю москва затримала грецький нафтовий танкер після того, як він залишив естонський порт на Балтійському морі, зазначає видання.

У США виробники скоротили кількість нафтових вишок, що діють, на 1 - до 473 минулого тижня, що є найнижчим показником з січня, ідеться в щотижневому звіті Baker Hughes, на тлі того, як вони продовжують фокусуватися на скороченні витрат, яке може уповільнити зростання видобутку нафти в США цього року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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