Нефть дешевеет на фоне беспокойства из-за данных из США и Китая

Цены на нефть упали в понедельник, что было вызвано снижением агентством Moody's суверенного кредитного рейтинга США и официальными данными, которые показали замедление темпов промышленного производства и розничных продаж в Китае, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ближайшем месяце снизились на 51 цент, или 0,8%, до $64,90 за баррель до 06:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву), в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 45 центов, или на 0,7%, до $62,04 за баррель.



Обе марки выросли в цене более чем на 1% на прошлой неделе после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики мира и потребители нефти, договорились о 90-дневной паузе в своей торговой войне с резко сниженными импортными пошлинами.

США и Китай договорились о значительном снижении пошлин на 90 дней

Снижение рейтинга Moody's ставит под сомнение перспективы экономики США, а данные Китая указывают на ухабистый путь к любому экономическому восстановлению, сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Снижение рейтинга Moody's, возможно, не повлияет непосредственно на спрос на нефть, но оно действительно создает более трезвые настроения на рынке, сказала она.

В пятницу Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг США из-за растущего долга страны объемом 36 триллионов долларов, что может осложнить усилия президента США Дональда Трампа по снижению налогов, указывает издание.

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Тем временем в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, официальные данные показали, что рост промышленного производства в апреле замедлился, хотя все еще оказался лучше, чем ожидали экономисты.

Хотя на прошлой неделе Пекин и Вашингтон достигли соглашения об отмене большинства пошлин, введенных на товары друг друга, краткосрочное перемирие и непредсказуемый подход Трампа продолжают бросать тень на экспортно-ориентированную экономику Китая, которая по-прежнему сталкивается с 30%-ными пошлинами, пишет издание.

Между тем, исход переговоров Ирана и США по ядерной программе остается неопределенным, что ограничивает потери цен на нефть.

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что любое соглашение между Соединенными Штатами и Ираном должно включать соглашение об отказе от обогащения урана, что быстро вызвало критику со стороны Тегерана.

США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN

"В эти переговоры было заложено много надежд", - сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор.

"Реалистично говоря, Иран вряд ли когда-либо добровольно согласится мирно отказаться от своих ядерных амбиций, которые он всегда считал не подлежащими обсуждению. Тем более, после краха его прокси, которые в прошлом служили буфером между ним и Израилем", - сказал он, имея в виду, как пишет издание, ХАМАС, Хезболлу и хуситов.

В Европе напряженность между Эстонией и россией возросла после того, как в воскресенье москва задержала греческий нефтяной танкер после того, как он покинул эстонский порт на Балтийском море, отмечает издание.

В США производители сократили количество действующих нефтяных вышек на 1 - до 473 на прошлой неделе, что является самым низким показателем с января, говорится в еженедельном отчете Baker Hughes, на фоне того, как они продолжают фокусироваться на сокращении затрат, которое может замедлить рост добычи нефти в США в этом году.