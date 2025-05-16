США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
15:31 • 3974 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

13:30 • 18215 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
13:06 • 32460 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

11:56 • 34049 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 85595 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 66271 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 61530 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 159397 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 171606 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 149649 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
93%
746мм
Популярные новости

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 57349 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 82923 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

16 мая, 07:49 • 91471 просмотра

Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

16 мая, 08:01 • 26115 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 60940 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 4002 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 259452 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 250532 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 311959 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 374568 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Стамбул

Германия

Реклама
УНН Lite

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 7290 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 9282 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 61667 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 83602 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 83108 просмотра
Актуальное

Северный поток

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN

Киев • УНН

 • 266 просмотра

США не представили детального предложения по ядерной сделке с Ираном, хотя ожидалось, что это произойдет на этой неделе. Администрация Трампа ждет ответа Ирана после переговоров в Омане.

США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN

Соединенные Штаты пока не представили подробного предложения с изложением подробностей потенциального ядерного соглашения с Ираном, несмотря на ожидания, что оно появится на этой неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.

Детали

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что Ирану было предоставлено официальное предложение ядерного соглашения.

У них есть предложение, но, что более важно, они знают, что им нужно действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое, что-то плохое

 - сказал он журналистам.

Дополнение

После четвертого раунда ядерных переговоров, которые прошли в Омане в минувшие выходные, ожидалось, что подробное предложение будет представлено Ирану на этой неделе, но этого не произошло, сказал источник.

Во время переговоров на прошлой неделе специальный посланник Трампа Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи оба внесли предложения на стол, сказал источник. Эти предложения привели к многочасовым переговорам, но с тех пор США не поделились пересмотренным предложением с Ираном

 - настаивает источник.

Администрация Трампа ожидает ответа от Ирана на то, что обсуждалось в минувшие выходные, возможно, на следующем раунде переговоров. Дата этих переговоров пока не назначена, хотя она обсуждается.

Ранее на этой неделе Трамп также заявил, что соглашение может быть достигнуто.

Иран в определенной степени согласился с условиями. Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, заключить соглашение

 - сказал он.
Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Иран
Brent
$64.97
Bitcoin
$103,579.30
S&P 500
$5,919.00
Tesla
$345.83
Газ TTF
$35.41
Золото
$3,175.40
Ethereum
$2,585.13