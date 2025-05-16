США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN
Киев • УНН
США не представили детального предложения по ядерной сделке с Ираном, хотя ожидалось, что это произойдет на этой неделе. Администрация Трампа ждет ответа Ирана после переговоров в Омане.
Соединенные Штаты пока не представили подробного предложения с изложением подробностей потенциального ядерного соглашения с Ираном, несмотря на ожидания, что оно появится на этой неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.
Детали
В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что Ирану было предоставлено официальное предложение ядерного соглашения.
У них есть предложение, но, что более важно, они знают, что им нужно действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое, что-то плохое
Дополнение
После четвертого раунда ядерных переговоров, которые прошли в Омане в минувшие выходные, ожидалось, что подробное предложение будет представлено Ирану на этой неделе, но этого не произошло, сказал источник.
Во время переговоров на прошлой неделе специальный посланник Трампа Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи оба внесли предложения на стол, сказал источник. Эти предложения привели к многочасовым переговорам, но с тех пор США не поделились пересмотренным предложением с Ираном
Администрация Трампа ожидает ответа от Ирана на то, что обсуждалось в минувшие выходные, возможно, на следующем раунде переговоров. Дата этих переговоров пока не назначена, хотя она обсуждается.
Ранее на этой неделе Трамп также заявил, что соглашение может быть достигнуто.
Иран в определенной степени согласился с условиями. Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, заключить соглашение