США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN

Соединенные Штаты пока не представили подробного предложения с изложением подробностей потенциального ядерного соглашения с Ираном, несмотря на ожидания, что оно появится на этой неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.

Детали

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что Ирану было предоставлено официальное предложение ядерного соглашения.

У них есть предложение, но, что более важно, они знают, что им нужно действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое, что-то плохое - сказал он журналистам.

Дополнение

После четвертого раунда ядерных переговоров, которые прошли в Омане в минувшие выходные, ожидалось, что подробное предложение будет представлено Ирану на этой неделе, но этого не произошло, сказал источник.

Во время переговоров на прошлой неделе специальный посланник Трампа Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи оба внесли предложения на стол, сказал источник. Эти предложения привели к многочасовым переговорам, но с тех пор США не поделились пересмотренным предложением с Ираном - настаивает источник.

Администрация Трампа ожидает ответа от Ирана на то, что обсуждалось в минувшие выходные, возможно, на следующем раунде переговоров. Дата этих переговоров пока не назначена, хотя она обсуждается.

Ранее на этой неделе Трамп также заявил, что соглашение может быть достигнуто.