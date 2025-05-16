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США запровадять мита для решти торгових партнерів протягом кількох тижнів

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Дональд Трамп заявив про встановлення митних ставок для торгових партнерів США протягом 2-3 тижнів. Він зазначив, що його адміністрація не може вести переговори з усіма одразу.

США запровадять мита для решти торгових партнерів протягом кількох тижнів

Президент Дональд Трамп заявив, що США встановлять митні ставки для інших своїх торгових партнерів "протягом наступних двох-трьох тижнів", наголосивши, що його адміністрація не має можливості вести переговори з усіма своїми торговими партнерами одночасно. Про це повідомляє Bloombelg, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутник "розсилатимуть листи, по суті, повідомляючи людям, скільки вони платитимуть за ведення бізнесу у Сполучених Штатах".

Я думаю, ми будемо дуже справедливі. Але неможливо (одразу - ред.) задовольнити кількість людей, які бажають нас бачити

— сказав президент під час зустрічі з керівниками бізнесу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Трамп додав заявив, що "150 країн хочуть укласти угоду" про торгівлю. Проте він не уточнив, скільки країн чи які країни отримають "листи".

Білий дім та міністерство торгівлі поки не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з митною політикою.

Доповнення

Трамп оголосив про підвищення мит для десятків торгових партнерів 2 квітня, але пізніше призупинив їх на 90 днів на тлі паніки інвесторів, щоб надати іноземним урядам час для переговорів. Однак останніми тижнями президент відійшов від ідеї, що він вестиме переговори з кожним партнером.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз поводиться з США дуже несправедливо і є "мерзеннішим за Китай". Це сталося після домовленостей між США та Китаєм щодо зниження мит.

Лілія Набока

Лілія Набока

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