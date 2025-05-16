США введут пошлины для остальных торговых партнеров в течение нескольких недель

Президент Дональд Трамп заявил, что США установят таможенные ставки для других своих торговых партнеров "в течение следующих двух-трех недель", подчеркнув, что его администрация не имеет возможности вести переговоры со всеми своими торговыми партнерами одновременно. Об этом сообщает Bloombelg, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник "будут рассылать письма, по сути, сообщая людям, сколько они будут платить за ведение бизнеса в Соединенных Штатах".

Я думаю, мы будем очень справедливы. Но невозможно (сразу - ред.) удовлетворить количество людей, которые желают нас видеть — сказал президент во время встречи с руководителями бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

Трамп добавил, что "150 стран хотят заключить соглашение" о торговле. Однако он не уточнил, сколько стран или какие страны получат "письма".

Белый дом и министерство торговли пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию с таможенной политикой.

Дополнение

Трамп объявил о повышении пошлин для десятков торговых партнеров 2 апреля, но позже приостановил их на 90 дней на фоне паники инвесторов, чтобы предоставить иностранным правительствам время для переговоров. Однако в последние недели президент отошел от идеи, что он будет вести переговоры с каждым партнером.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз ведет себя с США очень несправедливо и является "отвратительнее Китая". Это произошло после договоренностей между США и Китаем о снижении пошлин.