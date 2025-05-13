Трамп: ЄС багато в чому мерзенніший за Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз гірший за Китай. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

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Видання зазначає, що це сталося через кілька годин після того, як Вашингтон і Пекін домовилися про деескалацію торгової війни.

Європейський Союз багато в чому мерзенніший за Китай. Вони (Євросоюз - ред.) будуть сильно поступатися, побачите. У нас усі карти. Вони поводяться з нами дуже несправедливо - сказав президент США.

Трамп також не виключив, що вже наприкінці цього тижня може поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо

Напередодні США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

У неділю в Женеві відбулася чергова зустріч високопоставлених представників США та Китаю, спрямована на послаблення напруженості у торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

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