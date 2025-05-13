Трамп: ЕС во многом отвратительнее Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз хуже Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Издание отмечает, что это произошло через несколько часов после того, как Вашингтон и Пекин договорились о деэскалации торговой войны.

Европейский Союз во многом мерзее Китая. Они (Евросоюз - ред.) будут сильно уступать, увидите. У нас все карты. Они обращаются с нами очень несправедливо - сказал президент США.

Трамп также не исключил, что уже в конце этой недели может поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином.

Напомним

Накануне США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.

В воскресенье в Женеве состоялась очередная встреча высокопоставленных представителей США и Китая, направленная на ослабление напряженности в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Переговоры США и Китая: Трамп заявил о достижении "большого прогресса"