Переговоры США и Китая: Трамп заявил о достижении "большого прогресса"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп сообщил, что американские и китайские переговорщики провели "очень хорошую встречу" в Швейцарии, пытаясь снизить напряжение в торговой войне между странами. Об этом информирует УНН со ссылкой на аккаунт Главы Белого дома на платформе Truth Social, Аssociated Рress (АР).

Сегодня состоялась очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Было обсуждено много вопросов, достигнуты значительные договоренности. Полная перезагрузка согласована в дружественной, но конструктивной манере. … ДОСТИГНУТ ОГРОМНЫЙ ПРОГРЕСС!!! - написал Трамп.

Он также добавил, что Соединенные Штаты хотят видеть "открытие Китая для американского бизнеса" в интересах обеих стран.

Как пишет АР, Глава Белого дома не предоставил никаких подробностей о первом дне переговоров в Женеве, а официальные лица Белого дома также предоставили мало информации во время и после первого дня переговоров.

По данным Аssociated Рress, сообщение Трампа появилось после того, как чиновник сообщил AP, что переговоры продолжатся в воскресенье, 11 мая.

Чиновник говорил на условиях анонимности из-за деликатности переговоров, которые могут помочь стабилизировать мировые рынки, обеспокоенные противостоянием между США и Китаем.

Отмечается, что переговоры первого дня были "окутаны тайной", и ни одна из сторон не давала комментариев журналистам после завершения переговоров в субботу.

"Если не учитывать оценку Трампа, перспективы значительного прорыва казались туманными в начале переговоров. Тем не менее, есть надежда, что две страны сократят огромные тарифы, которые они налагали на товары друг друга, что облегчит мировые финансовые рынки и компании по обе стороны Тихого океана, которые зависят от торговли между США и Китаем", - говорится в сообщении Аssociated Рress.

Напомним

В начале апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки ввели высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая. Согласно заявлению Белого дома, США установили пошлины в размере 46% для Вьетнама и 26% для Индии. Эти страны стали основными производственными площадками для Apple после того, как компания начала уменьшать зависимость от Китая из-за предыдущих торговых ограничений.

Президент США Дональд Трамп в среду, 9 апреля, заявил, что дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин США и повысил их для Китая до 125% из-за "отсутствия уважения".

В ответ на новые ограничения США, Китай увеличил дополнительные пошлины на американский импорт с 34% до 84% с 10 апреля.

Посол Китая в США призвал Вашингтон прекратить торговую войну, которая разрушает мировую экономику. Он предупредил, что Пекин готов ответить в случае эскалации конфликта со стороны США.

08 мая Дональд Трамп заявил об ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем, прогнозируя снижение пошлин на Пекин.