США можуть знизити мита після успішних переговорів з Китаєм: подробиці
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про очікування торговельних переговорів між США та Китаєм, прогнозуючи зниження мит на Пекін. Переговори відбудуться у Швейцарії за участі високопосадовців обох країн.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у четвер, 08 травня, що очікує торговельних переговорів між США та Китаєм цими вихідними, та передбачив, що тарифи Сполучених Штатів на Пекін у розмірі 145%, ймовірно, будуть знижені. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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За словами Дональда Трампа, США можуть піти на послаблення напруженості шляхом зниження мит, відповідаючи на запитання, чи розгляне він такий варіант, якщо переговори пройдуть успішно.
Вище вже не піднімешся. Він на позначці 145, тож ми знаємо, що він знижується... Я думаю, що це дуже дружня зустріч. Вони з нетерпінням чекають, щоб зробити це в елегантний спосіб
Зазначається, що переговори за участю міністра фінансів США Скотта Бессента та головного торгівельного переговірника Джеймісона Гріра та представник уряду Китаю з питань торгово-економічного співробітництва Хе Ліфена відбудуться цими вихідними в нейтральній Швейцарії.
Я думаю, що у нас будуть хороші вихідні з Китаєм. Я думаю, що вони можуть багато виграти. Я думаю, що вони можуть отримати набагато більше, ніж ми, в певному сенсі
Він наголосив, що Китай має "величезний торговельний профіцит" зі Сполученими Штатами і хоче, щоб це змінилося. Президент США вірить в те, що Китай "дуже прагне укласти угоду".
"Я хотів би бачити Китай відкритим.. Китай хоче щось зробити, і схоже, що на даний момент він повинен це зробити", - додав Дональд Трамп.
Відповідаючи на питання, чи поговорить він з головою Китаю Сі Цзіньпіном після переговорів, Трамп відповів, що можливо.
Нагадаємо
Штати звернулися до Китаю з проханням про переговори щодо 145% мит президента Дональда Трампа, заявили підтримувані Китаєм соціальні мережі. Це потенційно сигналізує про відкритість Пекіна до переговорів.
Китай і США проведуть перші торговельні переговори від початку протистояння з митами07.05.25, 07:19 • 4392 перегляди