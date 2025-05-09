США можуть знизити мита після успішних переговорів з Китаєм: подробиці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у четвер, 08 травня, що очікує торговельних переговорів між США та Китаєм цими вихідними, та передбачив, що тарифи Сполучених Штатів на Пекін у розмірі 145%, ймовірно, будуть знижені. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

За словами Дональда Трампа, США можуть піти на послаблення напруженості шляхом зниження мит, відповідаючи на запитання, чи розгляне він такий варіант, якщо переговори пройдуть успішно.

Вище вже не піднімешся. Він на позначці 145, тож ми знаємо, що він знижується... Я думаю, що це дуже дружня зустріч. Вони з нетерпінням чекають, щоб зробити це в елегантний спосіб