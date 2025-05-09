США могут снизить пошлины после успешных переговоров с Китаем: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в четверг, 08 мая, что ожидает торговых переговоров между США и Китаем в эти выходные, и предсказал, что тарифы Соединенных Штатов на Пекин в размере 145%, вероятно, будут снижены. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

По словам Дональда Трампа, США могут пойти на ослабление напряженности путем снижения пошлин, отвечая на вопрос, рассмотрит ли он такой вариант, если переговоры пройдут успешно.

Выше уже не поднимешься. Он на отметке 145, так что мы знаем, что он снижается... Я думаю, что это очень дружественная встреча. Они с нетерпением ждут, чтобы сделать это элегантным способом