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США могут снизить пошлины после успешных переговоров с Китаем: подробности

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Дональд Трамп заявил об ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем, прогнозируя снижение пошлин на Пекин. Переговоры состоятся в Швейцарии с участием высокопоставленных чиновников обеих стран.

США могут снизить пошлины после успешных переговоров с Китаем: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в четверг, 08 мая, что ожидает торговых переговоров между США и Китаем в эти выходные, и предсказал, что тарифы Соединенных Штатов на Пекин в размере 145%, вероятно, будут снижены. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Дональда Трампа, США могут пойти на ослабление напряженности путем снижения пошлин, отвечая на вопрос, рассмотрит ли он такой вариант, если переговоры пройдут успешно.

Выше уже не поднимешься. Он на отметке 145, так что мы знаем, что он снижается... Я думаю, что это очень дружественная встреча. Они с нетерпением ждут, чтобы сделать это элегантным способом

- заявил Глава Белого дома.

Отмечается, что переговоры с участием министра финансов США Скотта Бессента и главного торгового переговорщика Джеймисона Грира и представителя правительства Китая по вопросам торгово-экономического сотрудничества Хэ Лифена состоятся в эти выходные в нейтральной Швейцарии.

Я думаю, что у нас будут хорошие выходные с Китаем. Я думаю, что они могут много выиграть. Я думаю, что они могут получить гораздо больше, чем мы, в определенном смысле

- заметил американский лидер.

Он подчеркнул, что Китай имеет "огромный торговый профицит" с Соединенными Штатами и хочет, чтобы это изменилось. Президент США верит в то, что Китай "очень стремится заключить соглашение".

"Я хотел бы видеть Китай открытым... Китай хочет что-то сделать, и похоже, что на данный момент он должен это сделать", - добавил Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос, поговорит ли он с председателем Китая Си Цзиньпином после переговоров, Трамп ответил, что возможно.

Напомним

Штаты обратились к Китаю с просьбой о переговорах по 145% пошлинам президента Дональда Трампа, заявили поддерживаемые Китаем социальные сети. Это потенциально сигнализирует об открытости Пекина к переговорам.

Китай и США проведут первые торговые переговоры с начала противостояния по пошлинам07.05.25, 07:19 • 4390 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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