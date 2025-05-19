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Трамп застосує підвищені мита, якщо країни не вестимуть переговори "сумлінно" - Бессент

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

США запровадять підвищені мита для торгових партнерів, які не ведуть переговори сумлінно. Трамп знизив тарифні ставки на більшість імпортних товарів до 10% на 90 днів.

Трамп застосує підвищені мита, якщо країни не вестимуть переговори "сумлінно" - Бессент

Президент Дональд Трамп запровадить ухвалені раніше підвищені мита на імпорт до США для торгових партнерів, які не ведуть "сумлінні" переговори щодо двосторонньої торгівлі. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент у телевізійному інтерв'ю в неділю, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Він не уточнив, що Трамп вважатиме "сумлінними" переговорами, і не деталізував терміни оголошення будь-яких рішень щодо повернення США до диференційовиних ставок, які Трамп ухвалив 2 квітня.

Бессент також сказав, що адміністрація зосереджена на своїх 18 найважливіших торгових партнерах і що терміни укладання будь-яких угод також залежатимуть від самої динаміки переговорів. А листи будуть надіслані тим, з ким домовитися не вдається.

Це означатиме, що вони не ведуть переговори сумлінно. Вони отримають листа зі словами: "Ось така ставка". Тому я очікую, що всі прийдуть і проведуть переговори сумлінно

 - сказав він.

Він додав, що ті країни, які будуть повідомлені, швидше за все побачать, що їхні ставки повернуться до рівнів, встановлених 2 квітня.

На питання про те, коли можуть бути оголошені будь-які торговельні угоди, Бессент наголосив: "Знову ж таки, це залежатиме від того, чи ведуть вони переговори сумлінно".

Tesla майже не відчує впливу мит Трампа на автопром - Newsweek 16.05.25, 17:31 • 1890 переглядiв

Від часу оголошення Трампом нових мит на експорт, що стали шоком для країн і глобальних ринків, американський лідер неодноразово змінював курс своєї торгової політики. Зокрема 9 квітня, коли він знизив тарифні ставки на більшість імпортних товарів до 10% на 90 днів, щоб дати переговорникам час для пдготовку угод з іншими країнами.

Білий дім окремо зменшив ставку на китайські товари до 30%. У п'ятницю Трамп заявив, що його адміністрація надішле листи із зазначенням країн, якими будуть для них ставки.

Нагадаємо

Кіновиробники перед Каннським фестивалем закликали світ підтримати галузь після заяви Трампа про мита. Понад 100 кіноорганізацій звернулися до ЄС та урядів із закликом підтримати незалежну кіноіндустрію та захистити системи функціонування незалежного кіно.

Лілія Набока

Лілія Набока

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