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Трамп применит повышенные пошлины, если страны не будут вести переговоры "добросовестно" - Бессент

Киев • УНН

 • 902 просмотра

США введут повышенные пошлины для торговых партнеров, которые не ведут переговоры добросовестно. Трамп снизил тарифные ставки на большинство импортных товаров до 10% на 90 дней.

Трамп применит повышенные пошлины, если страны не будут вести переговоры "добросовестно" - Бессент

Президент Дональд Трамп введет принятые ранее повышенные пошлины на импорт в США для торговых партнеров, которые не ведут "добросовестные" переговоры по двусторонней торговле. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в телевизионном интервью в воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Он не уточнил, что Трамп будет считать "добросовестными" переговорами, и не детализировал сроки объявления каких-либо решений о возвращении США к дифференцированным ставкам, которые Трамп принял 2 апреля.

Бессент также сказал, что администрация сосредоточена на своих 18 важнейших торговых партнерах и что сроки заключения каких-либо соглашений также будут зависеть от самой динамики переговоров. А письма будут отправлены тем, с кем договориться не удается.

Это будет означать, что они не ведут переговоры добросовестно. Они получат письмо со словами: "Вот такая ставка". Поэтому я ожидаю, что все придут и проведут переговоры добросовестно

 - сказал он.

Он добавил, что те страны, которые будут уведомлены, скорее всего, увидят, что их ставки вернутся к уровням, установленным 2 апреля.

На вопрос о том, когда могут быть объявлены какие-либо торговые соглашения, Бессент подчеркнул: "Опять же, это будет зависеть от того, ведут ли они переговоры добросовестно".

Tesla почти не почувствует влияния пошлин Трампа на автопром - Newsweek16.05.25, 17:31 • 1881 просмотр

Со времени объявления Трампом новых пошлин на экспорт, которые стали шоком для стран и глобальных рынков, американский лидер неоднократно менял курс своей торговой политики. В частности, 9 апреля, когда он снизил тарифные ставки на большинство импортных товаров до 10% на 90 дней, чтобы дать переговорщикам время для подготовки соглашений с другими странами.

Белый дом отдельно уменьшил ставку на китайские товары до 30%. В пятницу Трамп заявил, что его администрация отправит письма с указанием стран, какими будут для них ставки.

Напомним

Кинопроизводители перед Каннским фестивалем призвали мир поддержать отрасль после заявления Трампа о пошлинах. Более 100 киноорганизаций обратились в ЕС и правительства с призывом поддержать независимую киноиндустрию и защитить системы функционирования независимого кино.

Лилия Набока

Лилия Набока

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