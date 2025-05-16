Tesla почти не почувствует влияния пошлин Трампа на автопром - Newsweek

Эксперты Insurify утверждают, что Tesla будет среди компаний, которые меньше всего пострадают от влияния "тарифов" Трампа. При этом цены в продажах компании вырастут на 5%, а расходы на страхование – на 3%.

Передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В интервью изданию Newsweek, эксперты веб-сайта Insurify, осуществляющего сравнение авто- и домашнего страхования, заявили, что Tesla Илона Маска будет иметь хорошие шансы остаться практически невредимой на фоне действия пошлин президента США Дональда Трампа.

Напомним, что администрация президента-республиканца ввела 25% пошлину на импорт автокомпонентов. Ранее вступил в силу 25-процентный импортный налог на двигатели, трансмиссии и другие важные автомобильные детали. Эксперты оценивают, что это приведет к подорожанию авто, ремонтов и страховых взносов.

Хотя сам Трамп представил свои тарифы как способ помочь американскому производству процветать в условиях мировых конкурентов, впрочем компании и дилерские центры уже давно выразили обеспокоенность.

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Представители автобизнеса указывают на рост расходов, который, как ожидается, приведет к росту цен для американских потребителей в краткосрочной перспективе.

По данным Белого дома, около 75 процентов материалов, используемых в автомобилях, приобретенных американцами, поступают из-за пределов США. Тарифы повысили стоимость импорта автомобилей и автозапчастей, что, в свою очередь, сделает цены на автомобили более дорогими, поскольку их производство дороже - рассказал Newsweek Мэтт Бреннон из Insurify.

Он также отметил, что таможенные тарифы могут увеличить ставки автострахования для всех моделей. При этом новые модели, по словам Бреннон, столкнутся со значительным ростом. Почему? Потому что более дорогие автомобили, как правило, дороже для страхования, и для них могут понадобиться более специфические детали.

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При этом Tesla будет среди компаний, которые меньше всего пострадают, обнаружили эксперты Insurify.

Ожидается, что цены продажи компании вырастут лишь на 5%.

Расходы на страхование – на 3%. Это, кстати, самый низкий рост среди брендов, проанализированных командой.

Самые популярные новые модели Tesla, Model X и Model 3, собираются в США с не менее 60 процентами отечественного производства - объяснил Бреннон.

Таким образом, по сравнению с другими популярными моделями, автомобили Tesla имеют меньшую долю иностранных материалов, подлежащих налогообложению.

Кроме того, иностранные компоненты Tesla преимущественно поступают из Мексики, где действуют более низкие тарифные ставки на автомобили по сравнению с компонентами транспортных средств из стран, не являющихся участниками Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) - добавил представитель Insurify.

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