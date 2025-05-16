Tesla майже не відчує впливу мит Трампа на автопром - Newsweek

$41.470.07
46.380.21
ukenru
На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
13:30 • 13759 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 22316 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 25642 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

09:33 • 69854 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 59650 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 58377 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 157492 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171154 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 149376 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 183024 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
85%
749мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 49799 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 72424 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 83887 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 18459 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 50152 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 251558 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 242723 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 304248 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 367121 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 420579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 2406 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 50991 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 73224 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 80437 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 118013 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Tesla майже не відчує впливу мит Трампа на автопром - Newsweek

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Експерти Insurify вважають, що Tesla найменше постраждає від мит Трампа. Ціни зростуть на 5%, а страхування – на 3%, що є найнижчим показником серед брендів.

Tesla майже не відчує впливу мит Трампа на автопром - Newsweek

Експерти Insurify стверджують, що Tesla буде серед компаній, які найменш постраждають від впливу "тарифів" Трампа. При цьому ціни у продажах компанії зростуть на 5%, а витрати на страхування – на 3%.

Передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

В інтерв'ю виданню Newsweek, експерти вебсайту Insurify, що здійснює порівняння авто- та домашнього страхування заявили, що Tesla Ілона Маска матиме гарні шанси залишиться практично неушкодженою на тлі дії мит президента США Дональда Трампа. 

Нагадаємо, що адміністрація президента-республіканця запровадила 25% мито на імпорт автокомпонентів. Раніше набув чинності 25-відсотковий імпортний податок на двигуни, трансмісії та інші важливі автомобільні деталі. Експерти оцінюють, що це призведе до подорожчання авто, ремонтів та страхових внесків.

Хоча сам Трамп представив свої тарифи як спосіб допомогти американському виробництву процвітати в умовах світових конкурентів, втім компанії та дилерські центри вже давно висловили стурбованість.

Китайські автовиробники на шляху до "смартфікації" та ШІ: виживуть не всі, навіть на тлі прогресу 22.04.25, 18:05 • 6885 переглядiв

Представники автобізнесу вказують на зростанням витрат, яке, як очікується, призведе до зростання цін для американських споживачів у короткостроковій перспективі.

За даними Білого дому, близько 75 відсотків матеріалів, що використовуються в автомобілях, придбаних американцями, надходять з-за меж США. Тарифи підвищили вартість імпорту автомобілів та автозапчастин, що, своєю чергою, зробить ціни на автомобілі дорожчими, оскільки їх виробництво дорожче

- розповів Newsweek Метт Бреннон з Insurify.

Він також зазначив, що митні тарифи можуть збільшити ставки автострахування для всіх моделей. При цьому новіші моделі, за словами Бреннон, зіткнуться зі значним зростанням. Чому? Бо дорожчі автомобілі, як правило, дорожчі для страхування, і для них можуть знадобитися більш специфічні деталі.

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині17.03.25, 19:10 • 72893 перегляди

При цьому Tesla буде серед компаній, які найменш постраждають, виявили експерти Insurify.

Очікується, що ціни продажу компанії зростуть лише на 5%.

Витрати на страхування – на 3%. Це, до речі, найнижче зростання серед брендів, проаналізованих командою.

Найпопулярніші нові моделі Tesla, Model X та Model 3, збираються в США з щонайменше 60 відсотками вітчизняного виробництва

- пояснив Бреннон.

Таким чином, порівняно з іншими популярними моделями, автомобілі Tesla мають меншу частку іноземних матеріалів, які підлягають оподаткуванню.

Крім того, іноземні компоненти Tesla переважно надходять з Мексики, де діють нижчі тарифні ставки на автомобілі порівняно з компонентами транспортних засобів з країн, що не є учасниками Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA)

- додав представник Insurify.

Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць16.05.25, 09:23 • 2140 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Авто
Мексика
Tesla Inc
Дональд Трамп
Ілон Маск
Канада
Сполучені Штати
Brent
$64.76
Bitcoin
$103,989.10
S&P 500
$5,921.13
Tesla
$347.68
Газ TTF
$35.22
Золото
$3,183.06
Ethereum
$2,605.83