Tesla майже не відчує впливу мит Трампа на автопром - Newsweek

Експерти Insurify стверджують, що Tesla буде серед компаній, які найменш постраждають від впливу "тарифів" Трампа. При цьому ціни у продажах компанії зростуть на 5%, а витрати на страхування – на 3%.

Передає УНН із посиланням на Newsweek.

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В інтерв'ю виданню Newsweek, експерти вебсайту Insurify, що здійснює порівняння авто- та домашнього страхування заявили, що Tesla Ілона Маска матиме гарні шанси залишиться практично неушкодженою на тлі дії мит президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що адміністрація президента-республіканця запровадила 25% мито на імпорт автокомпонентів. Раніше набув чинності 25-відсотковий імпортний податок на двигуни, трансмісії та інші важливі автомобільні деталі. Експерти оцінюють, що це призведе до подорожчання авто, ремонтів та страхових внесків.

Хоча сам Трамп представив свої тарифи як спосіб допомогти американському виробництву процвітати в умовах світових конкурентів, втім компанії та дилерські центри вже давно висловили стурбованість.

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Представники автобізнесу вказують на зростанням витрат, яке, як очікується, призведе до зростання цін для американських споживачів у короткостроковій перспективі.

За даними Білого дому, близько 75 відсотків матеріалів, що використовуються в автомобілях, придбаних американцями, надходять з-за меж США. Тарифи підвищили вартість імпорту автомобілів та автозапчастин, що, своєю чергою, зробить ціни на автомобілі дорожчими, оскільки їх виробництво дорожче - розповів Newsweek Метт Бреннон з Insurify.

Він також зазначив, що митні тарифи можуть збільшити ставки автострахування для всіх моделей. При цьому новіші моделі, за словами Бреннон, зіткнуться зі значним зростанням. Чому? Бо дорожчі автомобілі, як правило, дорожчі для страхування, і для них можуть знадобитися більш специфічні деталі.

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При цьому Tesla буде серед компаній, які найменш постраждають, виявили експерти Insurify.

Очікується, що ціни продажу компанії зростуть лише на 5%.

Витрати на страхування – на 3%. Це, до речі, найнижче зростання серед брендів, проаналізованих командою.

Найпопулярніші нові моделі Tesla, Model X та Model 3, збираються в США з щонайменше 60 відсотками вітчизняного виробництва - пояснив Бреннон.

Таким чином, порівняно з іншими популярними моделями, автомобілі Tesla мають меншу частку іноземних матеріалів, які підлягають оподаткуванню.

Крім того, іноземні компоненти Tesla переважно надходять з Мексики, де діють нижчі тарифні ставки на автомобілі порівняно з компонентами транспортних засобів з країн, що не є учасниками Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA) - додав представник Insurify.

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