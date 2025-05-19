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ЕС снижает прогнозы экономического роста из-за пошлин Трампа - Politico

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Еврокомиссия снижает оценки роста блока в 2025 году из-за последствий пошлин Трампа. Неопределенность достигла уровня начала пандемии, а эскалация напряженности может снизить рост и возродить инфляцию.

ЕС снижает прогнозы экономического роста из-за пошлин Трампа - Politico

Европейская комиссия снижает свои оценки экономического роста блока в 2025 году из-за последствий пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Ожидается, что еврозона вырастет всего на 0,9 %, а ЕС – на 1,1 % в этом году, согласно ежегодному весеннему прогнозу Комиссии, опубликованному в понедельник.

Это значительное снижение по сравнению с предыдущим прогнозом Комиссии в ноябре, который предусматривал темпы роста на уровне 1,5 % в ЕС и 1,3 % в еврозоне в этом году.

Тем временем мировая торговля была нарушена из-за введения Трампом пошлин на основных партнеров, таких как ЕС и Китай.

Перспективы роста значительно пересмотрены в сторону снижения. Это в значительной степени связано с ослаблением перспектив мировой торговли и более высокой неопределенностью в торговой политике

- написала Комиссия.

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Более высокие пошлины США и неопределенность в торговле влияют на экспорт ЕС

- заявил журналистам комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис после публикации данных.

Он добавил, что неопределенность в Европе достигла уровня, который не наблюдался с начала пандемии Covid-19 в 2020 году.

Риски для перспектив остаются более низкими

- сказал Домбровскис.

Он также сообщил, что эскалация торговой напряженности в ближайшие месяцы может еще больше "снизить рост и возродить инфляцию".

В знак деэскалации, Трамп в апреле вдвое сократил пошлины на большинство импортных товаров ЕС до 10 % на 90 дней, что должно было создать пространство для более широкой торговой сделки. Эксперты ЕС использовали это в качестве базового сценария для своего прогноза и отметили, что заключение новых торговых соглашений с другими странами может стимулировать рост в Европе.

Мир был в значительной степени не готов к резкому протекционистскому сдвигу в торговой политике США

- написал генеральный директор экономического департамента Комиссии Мартен Вервей во вступлении к отчету.

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Комиссия отметила, что торговая напряженность между США и Китаем способствовала "неопределенности", которая больше, чем тарифы, влияла на внутренний спрос. Согласно недавнему соглашению, США снизили пошлины на китайский импорт со 145 % до 30 % на 90 дней.

Тем временем китайская сторона согласилась отменить свои пошлины со 125 % до 10 процентов. Несмотря на рост торговой напряженности, ожидается, что инфляция в ЕС продолжит снижаться в течение следующих лет.

Ожидается, что еврозона достигнет целевого показателя инфляции Европейского центрального банка в 2 % в 2025 году. Тем временем в 2026 году ожидается рост до 1,5 % в ЕС и 1,4 % в еврозоне.

Дополнение

Президент Дональд Трамп заявил об установлении таможенных ставок для торговых партнеров США в течение 2-3 недель. Он отметил, что его администрация не может вести переговоры со всеми сразу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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